Schon vor dem offiziellen Kinostart sorgt der neue Die Tribute von Panem-Film für volle Säle: "The Hunger Games: Sunrise on the Reaping" hat an den US-Kinokassen bereits ein beachtliches Ergebnis erzielt. Wie aus aktuellen Branchenzahlen laut Deadline hervorgeht, spielte die Lionsgate-Produktion bei ihren Previewvorstellungen insgesamt 21,25 Millionen US-Dollar (umgerechnet circa 19 Millionen Euro) ein. Den Anfang machten am Mittwoch frühe Premiumvorführungen. Sie brachten bereits fünf Millionen Dollar ein. Am Donnerstagabend kamen dann weitere 16,25 Millionen Dollar dazu. Damit erreicht der neue Teil den zweithöchsten Previewwert, den die Filmreihe jemals verbuchen konnte. Das starke Ergebnis dürfte auch die Erwartungen an die ersten regulären Kinotage weiter anheizen. Aktuell besteht die Aussicht, dass "Sunrise on the Reaping" an seinem Startwochenende in den USA die Marke von 100 Millionen US-Dollar (umgerechnet circa 91 Millionen Euro) übertreffen könnte. Ob der Film diese Schwelle tatsächlich knackt, wird sich nach den ersten vollständigen Tagen an den Kinokassen zeigen.

Innerhalb des Franchises hatte bislang nur ein Film einen noch besseren Start: "Die Tribute von Panem – Catching Fire" nahm im Jahr 2013 bei seinen Previewvorstellungen 25,2 Millionen US-Dollar (umgerechnet circa 23 Millionen Euro) ein. Den direkten Vorgänger lässt "Sunrise on the Reaping" dagegen deutlich hinter sich. "Die Tribute von Panem – The Ballad of Songbirds & Snakes" kam vor seinem Kinostart nur auf 5,75 Millionen US-Dollar (umgerechnet rund 5 Millionen Euro). Am ersten Wochenende spielte das Prequel insgesamt 44,6 Millionen US-Dollar (umgerechnet circa 40 Millionen Euro) ein. Doch nicht nur innerhalb der eigenen Reihe kann sich der neue Film behaupten. Auch das Musical Wicked hatte mit 19,2 Millionen US-Dollar (umgerechnet circa 17 Millionen Euro) in den Previews weniger eingespielt. Laut Branchenkreisen wurden die internationalen Prognosen inzwischen von ursprünglich 70 Millionen auf 86 Millionen US-Dollar (umgerechnet circa 78 Millionen Euro) angehoben. Damit könnte die Lionsgate-Produktion weltweit einen besonders umsatzstarken Auftakt hinlegen.

Auch abseits der Kinokassen hatte "The Hunger Games: Sunrise on the Reaping" bereits für Aufsehen gesorgt: Bei der Premiere am Montagabend in New York hatten Jennifer Lawrence (36) und Josh Hutcherson (34) erstmals seit elf Jahren wieder gemeinsam auf einem roten Teppich posiert. Zwischen 2012 und 2015 hatten sie als Katniss Everdeen und Peeta Mellark die Filmreihe geprägt. Zum Wiedersehen waren auch Elizabeth Banks (52), Woody Harrelson (65), Amandla Stenberg (28), Willow Shields (26) und Jena Malone (42) gekommen. Gemeinsam mit Regisseur Francis Lawrence (55) und Buchautorin Suzanne Collins (64) hatte sich die frühere Besetzung für ein großes Gruppenfoto aufgestellt. Während die Premiere ganz im Zeichen des Wiedersehens gestanden hatte, hatte Mckenna Grace (20) vor einer emotional aufwühlenden Geschichte gewarnt. Die Schauspielerin hatte im Prequel Maysilee Donner und deren Zwillingsschwester Merrilee verkörpert. Gegenüber dem Magazin SFX hatte sie erklärt: "Um es ganz klar zu sagen: Es ist ein sehr trostloses und unglaublich trauriges Buch, und der Film ist genauso." Im Mittelpunkt der Handlung hatte der junge Haymitch Abernathy gestanden, gespielt von Joseph Zada (21). Für Fans der ursprünglichen Filme hatte es aber auch ein Wiedersehen auf der Leinwand gegeben: Jennifer und Josh waren erneut als Katniss und Peeta zu sehen gewesen.

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Imago Mckenna Grace, Joseph Zada und Whitney Peak bei der Premiere von "Sunrise on the Reaping" im Berliner Zoo Palast

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Getty Images Mckenna Grace bei der Premiere von "The Hunger Games: Sunrise On The Reaping" in New York

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