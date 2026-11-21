Ob Yoga im Morgengrauen oder ein Vierbeiner im Bett: Wenn es um erholsamen Schlaf geht, hat jedes Mitglied der britischen Königsfamilie eigene Tricks. Das zeigen frühere Interviews, Blogeinträge und Enthüllungen aus einem Buch über König Charles III. (78). Bei vollen Terminkalendern und vielen Reisen ist eine gute Nachtruhe für die Royals offenbar besonders wichtig. Herzogin Meghan (45) soll ihren Tag angeblich schon um 4:15 Uhr mit Yoga beginnen. Prinzessin Kate (44) setzt dagegen auf eine feste Uhrzeit, zu der sie schlafen geht. Ihr Ehemann Prinz William (44) teilt sich das Bett sogar mit dem Familienhund. König Charles wiederum lässt auf Reisen vertraute Möbel aufbauen, und Prinzessin Anne (76) kann fast überall ein Nickerchen einlegen. Die Methoden der Royals sind also ganz unterschiedlich. Die Gewohnheiten reichen damit von festen Tagesabläufen über sportliche Übungen bis hin zu ganz persönlichen Komforthelfern, wie Hello! berichtet. Sie sollen den Mitgliedern der Königsfamilie dabei helfen, trotz zahlreicher Termine und Reisen zu Hause sowie unterwegs ausreichend Ruhe zu finden und möglichst gut ein- und durchzuschlafen.

Für Meghan ist der frühe Start in den Tag kein Zufall. Auf ihrem früheren Lifestyleblog The Tig schrieb sie einst: "Der Morgen ist, wie wir alle wissen, die entscheidende Zeit, die den Ton für den bevorstehenden Tag angibt." Die Liebe zum Yoga hat sie von ihrer Mutter Doria Ragland. Die Übungen soll sie morgens machen, bevor Arbeit und Familienleben beginnen. "Yoga ist mein Ding. Die Yogapraxis bringt so viele Vorteile mit sich – mehr Flexibilität und Kraft, größeres Glück, eine bessere mentale Konzentration, eine größere Fähigkeit zur Entspannung, weniger Angst und besseren Schlaf", erklärte sie gegenüber Best Health. Gegen das Nachmittagstief greift Meghan laut TODAY nicht zum Kaffee, sondern zu einem morgens zubereiteten Mix aus Apfel, Grünkohl, Spinat, Zitrone und Ingwer. Der gebe ihr mehr Energie als ein Espresso. Kate liegt Berichten zufolge jeden Abend um 22:30 Uhr im Bett. Schon gegen 18 Uhr beginnt sie mit dem Kochen für die Familie, damit genug Zeit zum Verdauen bleibt. Spaziergänge oder Joggingrunden am Morgen sollen ihren Rhythmus zusätzlich unterstützen.

Auch die übrigen Royals verlassen sich auf ihre persönlichen Vorlieben. Laut Tom Bowers Buch "Rebel King" soll Charles auf Reisen Teile der Gästezimmereinrichtung gegen eigene Sachen austauschen lassen. Dazu gehören angeblich sogar ein bestimmter Bettrahmen und eine orthopädische Matratze. William und Kate wiederum nehmen ihren Hund nachts mit ins Bett. Das erzählte der Prinz 2024 bei einem Besuch am Duchy College Stoke Climsland. Louise Harland erinnerte sich danach im Radio an seine Worte: "Er sagte, dass sein kleiner Hund nachts bei ihnen im Bett schläft, bei ihm und Kate." Von der 2022 verstorbenen Queen Elizabeth II. (†96) heißt es, dass sie ihre Abende gern mit Earl-Grey-Tee beendete. Manchmal soll sie auch allein gegessen haben, um in Ruhe zu verdauen und über den Tag nachzudenken. Anne lernte bereits bei ihrer ersten Australienreise mit 19 Jahren, unterwegs Schlaf nachzuholen. Dem Australian Women's Weekly erklärte sie: "Ich glaube, man lernt einfach, sich seine Kräfte einzuteilen. Ich kann inzwischen in jedem Verkehrsmittel schlafen, was wirklich hilft!" Sarah Ferguson (67) hingegen bekam wohl eine Zeit lang kein Auge zu.

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Getty Images, Getty Images Herzogin Meghan, Prinz William

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Getty Images Prinzessin Kate von Wales in Mumbai

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