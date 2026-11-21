Paolo Bulgari (†89) ist tot. Wie die italienischen Zeitungen Corriere della Sera und La Stampa berichten, starb der Juwelier nun im Alter von 89 Jahren. Als Enkel des Firmengründers führte er das römische Luxusjuwelierhaus Bulgari über Jahrzehnte entscheidend mit und prägte dessen Entwicklung. International erlangte er vor allem als renommierter Edelsteinexperte große Anerkennung. Seine Familie verabschiedet sich mit bewegenden Worten von ihm. Wie die beiden Zeitungen berichten, bezeichnet sie ihn als "größten Juwelier unserer Zeit". Darüber hinaus sei er ein Botschafter Italiens in der Welt gewesen. Auch das Unternehmen würdigt seine frühere Führungspersönlichkeit. Auf Instagram bezeichnet Bulgari den Verstorbenen als "wahrhaft kreative Seele". Die Trauerfeier steht bereits kurz bevor: Sie soll am kommenden Montag um 11 Uhr in der Basilika Santa Croce in Gerusalemme in Rom stattfinden. Damit wird Paolo in jener Stadt verabschiedet, in der die Geschichte des Hauses Bulgari einst begann.

Paolo kam 1937 in Rom zur Welt. Dort hatte sein griechischer Großvater Sotirio bereits 1884 den Grundstein für das spätere Schmuckimperium gelegt. Nach einem Jurastudium stieg Paolo 1960 an der Seite seines Vaters Giorgio in das Familienunternehmen ein. Sein besonderes Interesse galt den Edelsteinen, vor allem Smaragde hatten es ihm angetan. Nach Angaben des Unternehmens entwickelte er sich auf diesem Gebiet zu einem der weltweit führenden Experten. 1984 übernahm er schließlich den Vorsitz der Gruppe. Gemeinsam mit seinem Bruder Nicola und seinem Neffen Francesco Trapani baute er das internationale Geschäft weiter aus. 2011 übergab die Familie die Kontrolle über Bulgari an den französischen Luxuskonzern LVMH. Gegenüber La Stampa bezeichnete Paolo diesen Schritt später als "eine schmerzhafte Entscheidung". Ausschlaggebend seien die Verantwortung für 4.000 Beschäftigte und der absehbar schwierige Generationswechsel gewesen. Seine Leidenschaft für die Arbeit verlor er dennoch nicht. "Ich habe immer noch einen Riesenspaß", sagte er einmal in einem Interview.

Trotz seiner Position an der Spitze des Unternehmens zog es Paolo immer wieder selbst hinter den Verkaufstresen der Bulgari-Boutique in der Via Condotti. Dort gab er sich gegenüber den Kunden gerne als einfacher Verkäufer aus. Im römischen Geschäft begrüßte das Haus im Laufe der Jahre zahlreiche prominente Kundinnen, darunter Ingrid Bergman, Audrey Hepburn (†63), Sophia Loren (92) und Angelina Jolie (51). Auch privat hatte Paolo ein bewegtes Leben: Er war zweimal verheiratet und Vater von sechs Kindern. Vier Kinder stammen aus seiner Ehe mit Alice Valli, zwei aus seiner Verbindung mit der Madrilenin Maite Carpio. Gemeinsam mit seiner Frau rief er 2019 die Fondazione Paolo Bulgari ins Leben. Die Stiftung unterstützt vor allem junge Menschen aus benachteiligten Vierteln am Stadtrand von Rom.

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Getty Images Paolo Bulgari bei der Eröffnung der Sammlung Chtchoukine in der Fondation Louis Vuitton in Paris, Oktober 2016

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Getty Images Paolo Bulgari bei der Vernissage von "Couture / Sculpture" zu Ehren von Azzedine Alaïa in Rom, Juli 2015

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