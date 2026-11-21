Nach dem Tod von Ken Urker (†34) bekommt Gypsy Rose Blanchard (35) juristische Rückendeckung. Strafverteidiger Todd Spodek, der selbst nicht an dem Fall beteiligt ist, nimmt Kens Partnerin laut OK! gegen Anschuldigungen aus dem Netz in Schutz. Ken war am 1. Oktober, seinem 34. Geburtstag, leblos in einem Haus im US-Bundesstaat Louisiana gefunden worden. Die Ermittler fanden keine Anzeichen für ein Fremdverschulden. Als Todesursache wurde eine versehentliche Vergiftung durch mehrere Substanzen festgestellt. Dennoch bringen Nutzer im Internet Gypsy mit dem Tod in Verbindung. Dabei wird auch ihre frühere Verurteilung wegen ihrer Beteiligung am Tod ihrer Mutter thematisiert. Todd warnt jedoch eindringlich davor, daraus Rückschlüsse zu ziehen: "Das Internet hatte Gypsy Rose Blanchard bereits verurteilt. Der Gerichtsmediziner hat sie gerade freigesprochen." Auch Gypsy weist die Anschuldigungen entschieden zurück. Im Interview mit "60 Minutes Australia" bezeichnete sie diese als "widerlich" und erklärte auf die Frage nach einer Beteiligung: "Auf gar keinen Fall. Nein." Über Ken sagte die Autorin außerdem: "Das war die Liebe meines Lebens. Das ist der Vater meines Kindes."

Todd macht deutlich, dass öffentlich bekannte Informationen keine Verwicklung von Gypsy erkennen ließen. Wegen ihrer Vergangenheit würden manche Menschen dennoch vorschnell einen Zusammenhang herstellen, statt belastbare Ergebnisse abzuwarten. "Die Wahrheit ist, dass eine frühere Verurteilung kein Beweis für irgendetwas Neues ist", betont der Jurist. Strafverteidiger Joel Chorny, der ebenfalls nicht an dem Fall beteiligt ist, fordert eine Prüfung anhand dokumentierter Beweise, Zeugenaussagen, eines gesicherten zeitlichen Ablaufs und medizinischer Befunde. Beiträge aus sozialen Medien könnten zwar untersucht werden, stellten allein aber keinen Beleg dar. Außerdem warnt der Anwalt vor rechtlichen Folgen: Auch der Zusatz, etwas sei nur die eigene Meinung, schütze nicht automatisch, wenn damit eine nachweislich falsche Tatsache vermittelt werde. Konkrete falsche Anschuldigungen könnten deshalb als Verleumdung gelten. Anwältin Rachel Fiset ergänzt laut OK!, dass allgemeine Spekulationen über Promis häufig von der Meinungsfreiheit gedeckt seien. Als öffentliche Person müsste Gypsy zudem einen erhöhten Vorsatz nachweisen. Spezifische Falschbehauptungen, die als Tatsachen präsentiert werden, könnten dennoch juristisch relevant sein.

Gypsy und Ken hatten sich kennengelernt, als sie wegen ihrer Beteiligung an der Ermordung ihrer Mutter Dee Dee Blanchard im Gefängnis saß. Nach einer wechselhaften Beziehung fanden die beiden 2024 wieder öffentlich zueinander. Im Dezember desselben Jahres wurde ihre gemeinsame Tochter Aurora geboren. Zuletzt hatte Kens Schwester Autumn Urker die Diskussionen um Gypsys mögliche Mitverantwortung in einem Interview mit "Scandal with Sierra Gillespie" weiter angefacht. Einige Wochen nach dem Tod ihres Bruders erklärte sie, dass die Beziehung Ken stark belastet habe. Außerdem machte sie Gypsy mit dafür verantwortlich, dass er Drogen konsumiert habe. Diesen persönlichen Anschuldigungen stehen jedoch die offiziellen Ermittlungsergebnisse gegenüber: Kens Tod wurde als Unfall infolge einer toxischen Kombination verschiedener Substanzen eingestuft. Hinweise auf Fremdverschulden fanden die Ermittler nicht.

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Instagram / gypsyrose.insta Gypsy Rose Blanchard mit Ken Urker

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Getty Images Gypsy Rose Blanchard beim Red-Carpet-Event zu "The Prison Confessions Of Gypsy Rose Blanchard" in New York, 5. Januar 2024

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