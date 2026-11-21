Bei Miley Cyrus (33) und Maxx Morando (28) laufen die Hochzeitsfeierlichkeiten auf Hochtouren. Am Freitagabend empfingen die Sängerin und ihr Verlobter ihre Gäste zu einem festlichen Probeessen. Die Hochzeit der beiden soll an diesem Wochenende in Südkalifornien stattfinden, wie TMZ berichtet. Wie Fotos von Lily Purcell zeigen, wurde beim Dinner ordentlich aufgetischt. Das aufwendige Drei-Gänge-Menü umfasste unter anderem Filet mignon sowie Ravioli mit Maine-Hummer. Auch beim Dessert hatten die Gäste mehrere Leckereien zur Auswahl. Neben einem Schoko-Karamell-Schichtkuchen und einer Vanille-Crème-brûlée stand auch Himbeersorbet für alle bereit, die es lieber fruchtig und leicht mochten.

Nicht nur das Menü, auch die Tischdekoration war liebevoll auf das Brautpaar abgestimmt. Auf den Menükarten waren die gemeinsamen Initialen "M+M" zu sehen, die für Miley und Maxx stehen. Außerdem schmückten Blumen die festlich arrangierte Tafel und sorgten für eine besondere Atmosphäre. Lily veröffentlichte am Freitag gleich mehrere Fotos des stilvoll gestalteten Dinners. Sie ist die Tochter von Schauspieler Dominic Purcell (56), der mit Mileys Mutter Tish Cyrus (59) verheiratet ist. Durch ihre Aufnahmen bekommen Fans zumindest einen kleinen Eindruck von den Hochzeitsvorbereitungen.

Das Probedinner ist nur ein Teil der Hochzeitsfeierlichkeiten, die Miley und Maxx derzeit in Südkalifornien veranstalten. Auch sonst traf die "Flowers"-Interpretin vor dem großen Wochenende einige Vorbereitungen für ihren besonderen Tag. Kurz zuvor wurde Miley bei einem Nageltermin in Los Angeles gesichtet, wie TMZ berichtet. Für die Sängerin fällt die Hochzeit außerdem in eine besondere Woche: Am 23. November feiert sie Geburtstag und hat damit gleich doppelten Grund zur Freude. Wie die Zeremonie genau ablaufen wird und welche Gäste daran teilnehmen, ist bislang nicht bekannt. Auch weitere Einzelheiten zu den Feierlichkeiten haben Miley und Maxx bisher nicht öffentlich verraten.

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Getty Images Maxx Morando und Miley Cyrus bei der Zeremonie für Miley Cyrus' Stern auf dem Hollywood Walk of Fame am 22. Mai 2026

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Instagram / tishcyruspurcell Tish Cyrus und Dominic Purcell

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