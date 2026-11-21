Im Unterhaltsstreit um seine Tochter Lovely haben sich Chris Brown (37) und Diamond Brown vorläufig auf neue Konditionen verständigt. Wie aus Gerichtsunterlagen hervorgeht, die TMZ einsehen konnte, muss der R&B-Star künftig monatlich 12.000 Dollar (10.940 Euro) an die Mutter seines Kindes zahlen. Das sind 5.000 Dollar mehr als bisher. Zusätzlich bleibt Chris für bestimmte Ausgaben verantwortlich, die er bereits in der Vergangenheit übernommen hatte. Dazu zählen vermutlich auch die Wohnkosten für Diamonds Haus in Los Angeles, das sie gemeinsam mit Lovely bewohnt. Allerdings bedeutet die neue Vereinbarung noch keinen endgültigen Abschluss des Verfahrens. Die Regelung soll lediglich bis zu einer freiwilligen Vergleichskonferenz Bestand haben. Bei diesem Termin hoffen die Eltern, auch hinsichtlich der übrigen strittigen Fragen eine gemeinsame Lösung zu finden.

Auf Chris kommen durch die Einigung gleich mehrere größere Ausgaben zu. Weil die neue Unterhaltssumme bereits für die Monate ab Juli gilt, ist eine rückwirkende Zahlung fällig. Innerhalb von sieben Tagen soll der Musiker deshalb 25.000 Dollar (22.793 Euro) nachzahlen. Weitere 55.000 Dollar (50.145 Euro) stellt er Diamond als Vorschuss für ihre Anwalts- und Gerichtskosten zur Verfügung. Schon vor der aktuellen Regelung hatte der Interpret von "Under the Influence" erhebliche finanzielle Verpflichtungen übernommen. So finanzierte er unter anderem eine Immobilie mit vier Schlafzimmern und drei Bädern sowie ein Fahrzeug. Für Spannungen sorgten zuletzt jedoch auch persönliche Vorwürfe. Diamond behauptete, Chris würde ihren neuen Lebensgefährten belästigen, obwohl er selbst wieder vergeben sei. Der Rechtsbeistand des Sängers bestritt die Anschuldigungen allerdings entschieden.

Mit ihrer ursprünglichen Forderung konnte sich Diamond vorerst nicht durchsetzen. Die Mutter von Lovely hatte eine monatliche Unterstützung von ungefähr 45.000 Dollar (41.000 Euro) beantragt. Dabei verwies sie auf Chris' Millioneneinkünfte und argumentierte, dass auch die Mütter seiner weiteren Kinder finanziell bestens abgesichert würden. In ihrer Aufstellung sah Diamond rund 20.000 Dollar (18.234 Euro) für Wohnraum und laufende Haushaltsausgaben vor. Weitere 17.000 Dollar (15.500 Euro) sollten die persönlichen Bedürfnisse ihrer Tochter abdecken, darunter Schulgebühren, Arztbesuche und Freizeitbeschäftigungen. Zudem bemängelte sie, dass die Überweisungen des Musikers in der Vergangenheit teilweise unter dem vereinbarten Betrag gelegen hätten. Auch ihre Wohnsituation wollte Diamond langfristig verbessern. Sollte eine dauerhafte Unterhaltsregelung zustande kommen, erhoffte sie sich ein deutlich geräumigeres Haus, in dem Lovely aufwachsen könnte.

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Getty Images Chris Brown mit seiner Tochter Royalty im Januar 2020 in Los Angeles

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Getty Images Chris Brown in London, Juli 2026

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