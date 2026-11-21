Gerard Butler (57) kann sich für sein neuestes Projekt jetzt schon auf die Schulter klopfen: Um seinen Actionfilm "Empire City" ist ein regelrechter Bieterwettstreit entbrannt. Ausgelöst wurde er durch eine erste Präsentation des Films beim alljährlichen American Film Market. Laut Page Six bemühen sich inzwischen acht Studios um die Rechte. Unter den Interessenten sollen Giganten wie Sony, Netflix und Lionsgate sein. Wie viel Geld die Firmen bieten, ist noch unbekannt. Dem Projekt stand ein Budget von 80 Millionen Dollar zur Verfügung. An der Finanzierung beteiligte sich außerdem die deutsche Firma Leonine. Wann der Film auch für die breite Öffentlichkeit zugänglich ist, hängt vom Ausgang des Bieterwettstreits ab. Je nachdem, welches Studio den Zuschlag erhält, könnte "Empire City" im Laufe des Jahres 2027 international entweder im Kino oder bei einem Streamingdienst erscheinen.

In dem Film spielt Gerard Rhett, einen ehemaligen Navy-SEAL, der inzwischen als Feuerwehrmann arbeitet. Während einer Geiselnahme muss er sich durch ein New Yorker Hochhaus kämpfen. An seiner Seite: seine Ehefrau Dani, die als Polizistin arbeitet. Verkörpert wird sie von Hayley Atwell (44), die unter anderem durch Mission: Impossible und ihre Rolle im Marvel-Universum bekannt wurde. Regie führte Michael Matthews, der zuvor den Netflixfilm "Love & Monsters" inszeniert hatte. Das Drehbuch lieferten Brian Tucker und S. Craig Zahler. Aus S. Craigs Feder stammen unter anderem "Bone Tomahawk" und "Dragged Across Concrete". In Deutschland ist zumindest die Frage nach dem Vertrieb schon geklärt: Den übernimmt Kofinanzierer Leonine. Für alle übrigen Märkte ist dagegen noch offen, ob der Streifen in die Kinos kommt oder gestreamt wird.

Mit der Hochhauskulisse und der Geiselnahme greift "Empire City" Motive auf, die auch in "Stirb langsam" vorkommen. Abseits der Action soll der Film aber vor allem die Stadt New York hervorheben und eine Hommage an die dortige Polizei und Feuerwehr sein. Doch nicht jeder Actionfilm mit Gerard hatte für Begeisterung gesorgt. Sein Science-Fiction-Streifen "Gamer" war 2009 an der Kinokasse hinter den Erwartungen geblieben.

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Getty Images Gerard Butler, Januar 2023

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Getty Images Hayley Atwell bei der Premiere von "Mission: Impossible – The Final Reckoning" in New York

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