Stephen Colbert (62) stellt nach dem Aus von "The Late Show with Stephen Colbert" die Weichen für seine berufliche Zukunft: Der langjährige US-Talkmaster hat zusammen mit seiner Produktionsfirma Spartina Industries bei der Talentagentur UTA unterschrieben. Das berichtet nun The Hollywood Reporter. Die Agentur wird den mehrfachen Emmy-Gewinner und sein Unternehmen in der Zukunft in mehreren kreativen Bereichen vertreten. Dazu zählen Film und Fernsehen, aber auch Verlagsprojekte. Der Vertrag soll dem Moderator damit neue Chancen bieten, die weit über seine schon bekannte Arbeit am Drehbuch für den nächsten Der Herr der Ringe-Film hinausgehen. Stephen hatte seine erfolgreiche Late-Night-Show bei CBS im Mai 2026 final abgeschlossen, nachdem er sie rund ein Jahrzehnt lang präsentiert hatte. Welche konkrete Aufgabe als Erstes aus der neuen Partnerschaft mit UTA entsteht, ist bisher jedoch noch offen. Auch der Entertainer selbst macht dazu noch keine konkreten Angaben.

Gegenüber The Hollywood Reporter äußerte sich Stephen zuvor sehr gelassen zu möglichen Angeboten: "Es gibt ein paar spannende Dinge, über die man nachdenken kann. Ich habe es nicht eilig." UTA möchte seine kreativen Pläne zusammen mit Spartina Industries fördern und noch weiter ausbauen. Parallel dazu bleibt die Zusammenarbeit mit seinem Manager James "Baby Doll" Dixon bestehen, der den Comedian inzwischen seit mehr als 20 Jahren betreut. Hinter den Kulissen ist Stephen schon jetzt extrem vielseitig unterwegs. Seine Firma entwickelt mit Skybound Entertainment eine Serie nach Roger Zelaznys Science-Fiction-Buchreihe "The Chronicles of Amber". Zuvor hatte Spartina Industries schon zwei Staffeln der CBS-Latenightshow "After Midnight" produziert. Außerdem treibt der Talkmaster sein Unternehmen Scripto weiter voran, das Software für Drehbuchautoren anbietet. Mit dem neuen Agenturvertrag laufen damit gleich mehrere mögliche Standbeine für die Zeit nach seiner täglichen Sendung zusammen.

Eine wichtige Rolle in diesem neuen Lebensabschnitt spielt weiterhin der kommende Film aus dem "Der Herr der Ringe"-Universum. Stephen schreibt das Drehbuch gemeinsam mit Philippa Boyens, die bereits viel Erfahrung mit Tolkien-Stoffen hat, und seinem Sohn Peter McGee. Der Streifen trägt den Arbeitstitel "The Lord of the Rings: Shadow of the Past" und soll wohl auf Kapiteln aus J.R.R. Tolkiens "Die Gefährten" basieren. Im Fokus steht unter anderem das Aufeinandertreffen der Hobbits mit einem Grabunhold, das sich in unheimlichem Nebel auf den Hügelgräberhöhen abspielt. Dass Stephen an dem Skript mitwirkt, war schon rund um seinen Abschied von der Show bekannt geworden. Seine Wurzeln im Fernsehen reichen ohnehin sehr weit zurück: Bevor er "The Late Show" übernahm, war er ganze neun Jahre lang das Gesicht von "The Colbert Report". Davor arbeitete er sieben Jahre als Autor und Korrespondent für "The Daily Show".

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Getty Images Stephen Colbert bei den 78. Primetime Emmy Awards in Los Angeles

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Getty Images Stephen Colbert bei den Emmy Awards, 2025

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