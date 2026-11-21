Bei Kris Jenner (71) gibt es offenbar selbst in Sachen Intimpflege keine Tabus. In der am Mittwoch ausgestrahlten Episode von The Kardashians gewährt das Familienoberhaupt einen ziemlich privaten Einblick in seine Beautyroutine. Wie die Unternehmerin vor laufender Kamera ausplaudert, hat sie sich einer Laserbehandlung namens MonaLisa Touch unterzogen – und das nicht zum ersten Mal. Was sich hinter dem klangvollen Namen verbirgt, bringt die Mutter von sechs Kindern unverblümt auf den Punkt: Es sei ein "Laser in deiner Vagina". Auch aus dem gewünschten Ergebnis macht die TV-Bekanntheit kein Geheimnis. Ihre Vagina soll durch die Behandlung "wirklich perfekt und süß" werden. Berührungsängste scheint Kris bei diesem Thema überhaupt nicht zu kennen. Vielmehr begegnet sie möglichen Vorbehalten mit einer humorvollen Ansage: "Lebt doch ein bisschen, um Gottes willen."

Hinter dem ungewöhnlichen Beautygeständnis steckt ein Verfahren, das eigentlich der Linderung körperlicher Beschwerden dienen soll. Die Cleveland Clinic führt die Lasermethode als Behandlungsoption bei vaginaler Atrophie an. Betroffene Frauen leiden beispielsweise unter einer trockenen Scheide oder empfinden Geschlechtsverkehr als schmerzhaft. Um dem entgegenzuwirken, werden mithilfe des Lasers kleine Bereiche des Vaginalgewebes abgetragen. Die dadurch angestoßenen Regenerationsprozesse sollen unter anderem die Entstehung neuer Blutgefäße begünstigen. Gleichzeitig soll die körpereigene Kollagenbildung angekurbelt werden, damit sich das Gewebe erneuern kann. Wer sich wie Kris für diese Methode entscheidet, muss dafür mit einer stattlichen Rechnung rechnen: Der Preis für eine einzige Anwendung kann sich nach Angaben der medizinischen Einrichtung auf 1.200 US-Dollar belaufen. Das entspricht umgerechnet mehr als 1.000 Euro.

Schon lange bevor die Kardashians das Fernsehen eroberten, entdeckte Kris die Möglichkeiten der Schönheitschirurgie für sich. Bereits 1980 entschied sie sich für eine Brustvergrößerung, die sie in den 1990er-Jahren korrigieren ließ. Als 2012 ein Wechsel ihrer Implantate anstand, machte die Geschäftsfrau daraus sogar einen Teil von "Keeping Up With the Kardashians". Sechs Jahre später bekamen die Zuschauer der Realityshow auch ihre operative Ohrläppchenkorrektur zu sehen. Besonders viel Aufmerksamkeit widmete Kris im Laufe der Jahre ihrem Gesicht: Nach einem ersten Facelift im Jahr 2011 vertraute sie sich 2025 dem New Yorker Chirurgen Dr. Steven Levine an, um ihr Aussehen erneut verjüngen zu lassen. Geschätzte 134.000 Euro soll sie dafür ausgegeben haben. Mit ihrem veränderten Look zog sie im Oktober 2026 bei einem Ausflug mit Tochter Kim Kardashian (46) durch Rom die Blicke auf sich.

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Imago Kris Jenner bei der Premiere von "All's Fair" in Paris

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Instagram / krisjenner Die Kardashians bei Kris Jenners 70. Geburtstag

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