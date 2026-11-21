Ausgerechnet Freitag, der 13., wurde für Uwe Herrmann (64) zum Pechtag. Der "Zwischen Tüll und Tränen"-Star war im sächsischen Radeberg in einen Verkehrsunfall verwickelt, wie Tag24 berichtet. Der Vorfall ereignete sich an einer dortigen Star-Tankstelle, als der Moderator nach seiner Radiosendung bei R.SA gerade auf dem Weg zur Arbeit war. Eine Autofahrerin wollte nach links auf das Tankstellengelände abbiegen. Dabei übersah sie offenbar Uwes Mercedes, der ihr entgegenkam. Die beiden Wagen krachten ineinander. Die vordere linke Seite seines Autos bekam bei dem Zusammenstoß ordentlich etwas ab und wurde schwer beschädigt. Wie heftig der Aufprall war, zeigen auch die Airbags: Sie lösten allesamt aus. Trotz des Crashs gibt es aber eine gute Nachricht. Weder der TV-Star noch die andere Fahrerin wurden bei dem Unfall verletzt.

Laut Uwes Schilderung hätte an diesem Tag eigentlich nichts auf einen Zwischenfall hingedeutet. Schließlich habe zum Unfallzeitpunkt bestes Herbstwetter geherrscht. Die Verkehrssituation an der Tankstelle sei für die beteiligte Autofahrerin beim Linksabbiegen jedoch vermutlich schwer zu überblicken gewesen. "An der Star-Tankstelle in Radeberg aber hat mir eine Autofahrerin die Vorfahrt genommen, als sie als Linksabbiegerin in die Tankstelle einfahren wollte", berichtet Uwe. Die Autofahrerin habe ihre Aufmerksamkeit wohl auf andere Verkehrsteilnehmer gerichtet. Dabei nahm sie dem Mercedes des Moderators die Vorfahrt. "Mein Auto sieht nicht gut aus, alle Airbags sind gekommen. Ob mein treuer Begleiter noch zu retten ist, wird sich zeigen", erklärt er weiter.

Anstatt sich über die Schäden an seinem Mercedes zu ärgern, konzentriert sich Uwe lieber auf das Wesentliche. Der TV-Star ist vor allem erleichtert, dass der Unfall für beide Beteiligten glimpflich ausgegangen ist. Sowohl er als auch die Autofahrerin kamen mit einem Schrecken davon und blieben körperlich unverletzt. Wie froh er darüber ist, machte der Moderator mit deutlichen Worten klar: "Mein Schutzengel hatte Dienst – ich und auch die Autofahrerin sind wohlauf." Einem breiten Publikum ist Uwe vor allem durch die VOX-Sendung "Zwischen Tüll & Tränen" bekannt. In der Doku-Soap begleitet er Bräute auf der Suche nach dem perfekten Hochzeitskleid. Außerdem steht er für seine Radiosendung bei R.SA am Mikrofon.

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Imago Uwe Herrmann bei der Premiere der Dinnershow Moments 3 im Ostra-Dome, Dresden, 28.11.2025

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