Nur wenige Tage nach dem Start entwickelt sich die Netflix-Serie "The Body" zu einem internationalen Streaminghit. Zwischen dem 11. und 15. November 2026 verzeichnete die düstere Jugend-Horror-Produktion laut den offiziellen Zahlen des Anbieters bereits 5,1 Millionen Views. Besonders deutlich wird der Aufwärtstrend in den weltweiten Charts: Nach Angaben des Streamingportals FlixPatrol belegte "The Body" am 18. November in 21 Ländern den ersten Platz. Dabei hatte die Serie am Tag ihrer Veröffentlichung noch in keinem einzigen Land die Spitze erobert. Netflix hatte zum Start am 11. November alle Folgen auf einmal online gestellt. Zuschauer konnten die gesamte Geschichte also direkt am Stück verfolgen. Die ungewöhnliche Mischung aus Coming-of-Age-Story, Highschool-Drama und satanistischem Horror findet damit offenbar in immer mehr Ländern ein Publikum.

Mit ihren 5,1 Millionen Views in den ersten fünf Tagen bewegt sich "The Body" im Vergleich zu ähnlichen Netflix-Produktionen im oberen Mittelfeld. Einen deutlich stärkeren Auftakt legte etwa die Miniserie "Wayward" hin, die zum Start auf 8,2 Millionen Views kam. Die Jugendserie "Crew Girl" erreichte in ihrer ersten Woche hingegen 5,2 Millionen Views und damit einen fast identischen Wert. Wer nach dem Finale auf neue Folgen hofft, muss sich vorerst gedulden. Eine zweite Staffel von "The Body" ist bislang nicht offiziell bestätigt. "Crew Girl" bekam zwar im September 2026 bei ähnlichen Auftaktzahlen grünes Licht für eine Fortsetzung. Daraus lässt sich für die Horrorserie aber derzeit keine sichere Prognose ableiten. Ob das teuflische Tanzteam noch einmal auf die Bildschirme zurückkehrt, bleibt also vorerst offen.

Bereits kurz nach dem Debüt hatte sich der Erfolg in wichtigen Einzelmärkten angedeutet. In den USA kletterte "The Body" von Platz vier auf Rang zwei. Nur die True-Crime-Doku "Taken: Natalee Holloway" lag dort noch davor. Damit war "The Body" dort die erfolgreichste fiktionale Netflix-Produktion. Auch in Deutschland erreichte sie den zweiten Platz. Inhaltlich folgt die Handlung Grace Franklin, gespielt von Sofia Wylie. Grace wird im Jahr 2004 neu in das Tanzteam ihrer katholischen Highschool aufgenommen und zu einer Halloweenparty in einem sogenannten Teufelshaus eingeladen. Dort scherzen ihre Teamkolleginnen zunächst über ein Opferungsritual. Dann bricht Grace zusammen und wird scheinbar tot ins Krankenhaus gebracht. Anschließend breiten sich an ihrer Schule Hysterie und vermeintliche Visionen aus. Kristina Bogic (19) und Sara Boustany (23) spielen als Anya Butler und Elise Zakaria die beiden Kapitäninnen des Tanzteams. Außerdem sind Geena Meszaros, Nnamdi Asomugha (45) und Louisa Krause mit dabei.

Anzeige Anzeige

Imago Sara Boustany und Kristina Bogic bei der Sondervorführung der Netflix-Serie "The Body" in Los Angeles

Anzeige Anzeige

Netflix Szene aus der Serie "The Body"

Anzeige Anzeige