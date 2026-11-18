Die neue Mysteryserie "The Body" legt kurz nach ihrem Netflix-Debüt einen überraschenden Höhenflug hin. Obwohl die Produktion weder auf einer bekannten Buchvorlage beruht noch auf eine bestehende Fanbase zurückgreifen kann, erobert das düstere Highschool-Drama die Streamingcharts. In den offiziellen US-Top-10 kletterte die Serie von Platz vier auf Rang zwei. Damit liegt sie nur hinter der True-Crime-Dokumentation "Taken: Natalee Holloway" und ist aktuell die erfolgreichste fiktionale Produktion auf der Plattform, wie Serienjunkies berichtet. Auch in Deutschland scheint der Neustart beim Publikum gut anzukommen: Hier belegt "The Body" ebenfalls den zweiten Platz der Netflix-Charts. Die Serie vereint Coming-of-Age-Drama mit düsteren Internatsgeheimnissen und psychologischer Spannung.

Im Mittelpunkt der Geschichte stehen die Geschwister Lisbeth und Leo, die nach einer undurchsichtigen Vergangenheit an einer katholischen Highschool einen Neuanfang wagen. Während Leo von quälenden religiösen Schuldgefühlen geplagt wird, hat Lisbeth ein konkretes Ziel vor Augen: Sie möchte unbedingt in das elitäre Tanzteam ihrer Schule aufgenommen werden. Nach einem traumatischen Ereignis kommt sie der Teamkapitänin Anya näher. Deren beste Freundin Elise begegnet der neuen Mitschülerin allerdings mit Misstrauen und zweifelt an ihren Absichten. Auch die Bewertungen auf Rotten Tomatoes fallen für "The Body" ausgesprochen positiv aus. Während die Zuschauer der Serie einen Audience-Score von 98 Prozent geben, startete sie bei den Kritikern zunächst sogar mit der Bestwertung von 100 Prozent. Inzwischen hat sich deren Urteil nach weiteren Rezensionen bei immer noch starken 87 Prozent eingependelt. Zum Cast gehören unter anderem Geena Meszaros, die bereits in "Wayward" zu sehen war, und Jackson Kelly aus "The Pitt". Entwickelt wurde die Serie von Quinn Shephard (31).

Im Unterschied zu vielen anderen Teenieserien basiert "The Body" nicht auf einem Jugendroman. Stattdessen entwickelte Quinn Shephard die Geschichte als eigenständiges Format, dessen Zukunft nach dem erfolgreichen Start bereits zum Thema wird. Netflix führt die Produktion außerdem nicht als Miniserie, sodass eine Fortsetzung grundsätzlich möglich wäre. Gegenüber What's On Netflix verriet Quinn, dass das Team bereits erste Ideen für eine zweite Staffel habe. Die Showrunner würden sich freuen, diese auch tatsächlich umsetzen zu können. Eine Entscheidung darüber trifft allerdings der Streaminganbieter: Bislang hat Netflix keine offizielle Verlängerung angekündigt. Doch "The Body" ist längst nicht der einzige Neustart, den Netflix im November zu bieten hat. Am 18. November starten mit "Guarding Stars" und "Os 12 Signos de Valentina" noch zwei weitere Produktionen.

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Netflix Szene aus der Serie "The Body"

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Netflix Szene aus der Serie "The Body"

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