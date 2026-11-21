Mumford & Sons haben bei den CMA Awards ihr Debüt gefeiert – und fühlten sich dabei offenbar ein wenig wie ungeladene Hochzeitsgäste. Am Mittwochabend standen Frontmann Marcus Mumford (39) und seine Bandkollegen Ben Lovett und Ted Dwane erstmals bei der Countrypreisverleihung in der Bridgestone Arena in Nashville auf der Bühne. Gemeinsam mit Countrystar Chris Stapleton (48) präsentierte die britische Folkband ihre Kollaboration "Here" zum ersten Mal live. Die Musiker waren ausdrücklich für diesen Auftritt eingeladen worden. Trotzdem kam sich der Sänger zwischen all den Countrygrößen scherzhaft wie ein ungebetener Gast vor. "Es ist ein bisschen, als würden wir eine Hochzeit crashen, was immer Spaß macht", witzelte Marcus im Gespräch mit dem Magazin People. Der Auftritt markierte für die Musiker damit gleich eine doppelte Premiere: Neben ihrem ersten Besuch bei der Preisverleihung stellten sie dem Publikum auch den gemeinsamen Song erstmals in einer Liveversion vor.

Für Marcus hatte der Abend in Nashville eine ganz besondere Bedeutung, denn für ihn schloss sich dort nach rund zwei Jahrzehnten ein Kreis. Im Alter von 19 Jahren war der heute 39-Jährige von Denver in die Musikstadt gefahren, um dort seine erste Gitarre zu kaufen. Nun kehrte er für einen gemeinsamen Auftritt mit Chris an diesen für ihn besonderen Ort zurück. "Und jetzt sind wir hier, was, 20 Jahre später, und dürfen heute Abend mit Chris Stapleton spielen, worauf ich mich sehr freue", erzählte der Sänger People. Auch musikalisch ist die Band eng mit der Stadt verbunden: Zwei ihrer Alben nahmen Mumford & Sons in Nashville auf. Zudem stammen laut Marcus viele jener musikalischen Einflüsse aus der Stadt, die die Musiker einst selbst dazu brachten, Instrumente in die Hand zu nehmen. Den Besuch bei den CMAs verstehe die Band deshalb auch als Zeichen des Respekts vor der Musikstadt. Ben schwärmte zudem von der Bandbreite der Countrymusik und der Gastfreundschaft vor Ort: "Sie ist so herzlich und einladend, genau wie Nashville es immer zu uns gewesen ist."

Chris hatte an diesem Abend gleich doppelt Grund zur Freude: Neben seinem Auftritt mit den Briten räumte er auch den Preis als bester Sänger des Jahres ab. Seine Auszeichnung widmete er seiner Mutter Carol, die im November 2025 verstorben war. In seiner Dankesrede, die von den CMA Awards verbreitet wurde, erinnerte er an ihren Rückhalt: "Sie hat mir immer gesagt, dass ich alles sein kann, was ich sein will. Es hat sich herausgestellt, dass das wahr war. Und hier bin ich und bin weiterhin das, was ich sein will." Durch die Musiknacht führte erneut Lainey Wilson (34). Außerdem gab Taylor Swift (36) ein Comeback: Zum ersten Mal seit zehn Jahren war die Sängerin wieder bei der Preisverleihung dabei. Zu den großen Gewinnerinnen der Veranstaltung gehörte Ella Langley (27): Mit insgesamt sechs Auszeichnungen an nur einem Abend stellte die Countrysängerin einen neuen Rekord auf.

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Getty Images Ben Lovett, Marcus Mumford und Ted Dwane von Mumford & Sons bei den Country Music Association Awards in Nashville

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Getty Images Marcus Mumford von Mumford & Sons tritt bei den Country Music Association Awards in Nashville auf

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