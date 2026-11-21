Khloé Kardashian (42) hat eine ganz neue Seite an sich entdeckt. In der aktuellen Folge ihres Podcasts "Khloé in Wonder Land" plauderte der Realitystar mit seinem langjährigen Freund Simon Huck ausführlich über das eigene Liebesleben. Dabei brachte Simon einen Begriff ins Spiel, der die Unternehmerin ins Grübeln brachte: Er vermutete, dass Khloé demisexuell sein könnte. Menschen, die sich so beschreiben, lassen romantische oder intime Nähe erst dann zu, wenn bereits eine emotionale Bindung zu ihrem Gegenüber besteht. Khloé erkannte sich in dieser Erklärung prompt wieder. "Ich glaube nicht, dass ich jemals einen One-Night-Stand hatte. Daran würde ich mich erinnern. Bin ich demi? Wow", staunte sie, wie E! News berichtet. Aktuell verspüre Khloé ohnehin nicht den Wunsch, sich auf eine neue Beziehung einzulassen. Dafür fehle ihr momentan die nötige emotionale Bereitschaft, wie sie erklärte. Nach allem, was sie in der Vergangenheit erlebt habe, wolle sie das gute Gefühl und die innere Ruhe, die sie sich inzwischen aufgebaut habe, nicht aufs Spiel setzen.

Dabei stellte Khloé klar, dass ihr nicht in erster Linie Sex fehle. Vielmehr vermisse sie liebevolle körperliche Nähe: "Ich möchte manchmal einfach nur geküsst werden. Aber nicht unbedingt im Sinne von: 'Ich muss einfach Sex haben.' Manchmal vermisse ich einfach eine normale, schöne Umarmung – aber von jemandem, von dem man diese Umarmung auch möchte." Ihre Zurückhaltung begründete sie mit ihrer bewegten Vergangenheit: "Es ist so viel passiert und ich bin an einem so guten Punkt, dass ich Angst davor habe, jemals etwas zu tun, das am Ende wieder so ausgehen könnte wie in meiner Vergangenheit." Im Gespräch kam auch das Thema offene Beziehungen zur Sprache. Ob sie sich selbst ein solches Beziehungsmodell vorstellen könnte, ließ Khloé offen. Der Gedanke, gemeinsam klare Regeln festzulegen und bei den Entscheidungen mitbestimmen zu können, gefalle ihr allerdings. Was sie hingegen nicht akzeptieren könne, sei mangelnde Ehrlichkeit: "Gebt uns einfach Regeln. Ich kann es nicht leiden, dass jeder Mann sagt: 'Oh, ich bin treu. So machen wir das.' Und dann gehen sie fremd. So viele Frauen wären mit diesen Regeln einverstanden. Womit ich nicht einverstanden bin, ist das Lügen. Lasst mich entscheiden."

Seit ihrer Trennung von Tristan Thompson (35) im Jahr 2021 ist Khloé Single. Nach eigenen Angaben lebt sie schon seit Jahren zölibatär. Im vergangenen Jahr gestand sie im Interview mit dem Magazin Elle, dass ihr diese Tatsache anfangs peinlich gewesen sei. Mittlerweile betrachte sie ihre Enthaltsamkeit jedoch als etwas Besonderes. Mit dem Sportler hat die Unternehmerin zwei gemeinsame Kinder: die achtjährige Tochter True und den vierjährigen Sohn Tatum. Als Mutter sei die Partnersuche für sie daher völliges Neuland und mit besonderer Verantwortung verbunden. Um sich selbst und ihre eigenen Bedürfnisse besser kennenzulernen, habe sie deshalb eine Therapie begonnen. Dabei wolle sie vor allem auch ihr Verhalten in romantischen Beziehungen besser verstehen.

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Getty Images Khloé Kardashian feiert mit Emma Grede den Start von Good American bei Bloomingdale’s in New York, 28. Oktober 2017

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Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian, August 2026

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