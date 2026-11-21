Ein Ring, sie alle zu knechten – offenbar auch die Konkurrenz in den Streamingcharts: Die Fantasyserie "Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht" hat bei Amazon Prime Video einen beachtlichen Satz nach vorn gemacht. Innerhalb von nur einer Woche kletterte die Produktion im Serienranking des Streamingdienstes von Platz zehn bis ganz nach oben. Ausgelöst hat diesen Schub die dritte Staffel, die am 11. November an den Start ging und zum Auftakt direkt vier Episoden auf einmal lieferte. Inzwischen stehen Fans bereits sechs Folgen zur Verfügung, sodass sie ordentlich Zeit in Mittelerde verbringen können. Doch nicht nur bei Amazon gibt es einen neuen Spitzenreiter, wie Serienjunkies berichtet.

Die aktuelle Streamingwoche steht ganz im Zeichen großer Fantasy- und Historienstoffe. Bei Netflix hat es sich in den Seriencharts nämlich ebenfalls eine Monarchin auf dem obersten Platz bequem gemacht: Dort liegt aktuell die finale Staffel von "Die Kaiserin" vorn. Für Nachschub in Mittelerde ist aber auch schon gesorgt, da die Folgen fünf und sechs der neuen Staffel seit dem 18. November abrufbar sind und das Staffelfinale am 25. November bei Prime Video veröffentlicht werden soll. Für Amazon dürfte die Rückkehr auf den Thron des hauseigenen Serienrankings eine erfreuliche Nachricht sein, schließlich gilt die Serie als aufwendiges Prestigeprojekt und war zwischenzeitlich bis auf den zehnten Rang abgerutscht.

Bei Netflix schaffte zudem der Thriller "Heartland" mit Jessica Chastain (49) in der Hauptrolle ohne Umwege den Einstieg auf Platz eins der Filmcharts. Jessica schlüpft in dem Film in die Rolle einer ehemaligen Countrysängerin, die sich in Nashville auf die Suche nach ihrer spurlos verschwundenen Nichte begibt. Damit dreht sich der Netflix-Thriller nicht nur um einen Vermisstenfall, sondern auch um familiäre Bande, während Jessicas Figur alles daransetzt, das Schicksal des ihr nahestehenden Menschen aufzuklären. In den Filmcharts des Streamingriesen geht es derzeit ohnehin turbulent zu, weil die ersten vier Plätze allesamt mit neuen Titeln besetzt sind und bisherige Favoriten kräftig Platz machen mussten. Wer am Wochenende auf der Couch nach Unterhaltung sucht, hat bei Netflix und Prime Video also gleich mehrere frische Optionen – ganz gleich, ob es nach Nashville oder nach Mittelerde gehen soll.

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Amazon MGM Studios Celeborn (Jamie Campbell Bower) in "Die Ringe der Macht"

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Netflix / Thomas Schenk Philip Froissant und Devrim Lingnau in "Die Kaiserin", Staffel 1

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