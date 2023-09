Lebt in den Herzen weiter: Patrick Swayze hat 14. Todestag

Er wird für immer unvergessen bleiben. Mit Dirty Dancing wurde Patrick Swayze (✝57) 1987 von heute auf morgen weltberühmt. Er verkörperte in dem Klassiker den Tanzlehrer Johnny Castle, der mit der jungen Baby – gespielt von Jennifer Grey (63) – anbandelt. Durch seine Rolle in "Ghost – Nachricht von Sam" erhielt er dann sogar eine Golden Globe-Nominierung. Heute vor 14 Jahren verstarb der Hollywoodstar allerdings an den Folgen von Bauchspeicheldrüsenkrebs.

Im Alter von nur 57 Jahren starb Patrick am 14. September 2009. Bereits ein Jahr zuvor wurde die tückische Krankheit bei dem Schauspieler diagnostiziert – kurz nachdem er die Hauptrolle in der Fernsehserie "The Beast" übernommen hatte. Sein großer Erfolg in "Dirty Dancing" bleibt den Fans aber bis heute im Kopf. Und das vermutlich nicht nur, weil Patrick mit dem Song "She's Like The Wind" einen Hit zum Soundtrack beisteuerte. Das Lied schoss weltweit in die Charts und ist noch heute ein Klassiker.

Bereits im vergangenen Jahr widmete ihm seine Frau Lisa einen emotionalen Post auf Instagram. "Er hat Erstaunliches geleistet und wäre so glücklich gewesen über den positiven Unterschied, den er im Leben der Menschen gemacht hat. Patrick war erfüllt – ein offener Geist und ein offenes Herz", schwärmte sie.

United Archives GmbH / ActionPress Jennifer Grey und Patrick Swayze in "Dirty Dancing"

Getty Images Patrick Swayze, Schauspieler

