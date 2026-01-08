Leberzirrhose: Patrick Swayzes Bruder Sean ist verstorben

Trauer in der Familie von Patrick Swayze (†57): Wie jetzt bekannt wurde, ist sein jüngerer Bruder Sean Swayze bereits am 15. Dezember 2025 in Los Angeles gestorben. Laut dem Magazin People, dem der Totenschein vorliegen soll, wurde Sean nur 63 Jahre alt. Als Ursache wird demnach eine schwere Blutung im oberen Magen-Darm-Trakt angegeben, ausgelöst durch alkoholische Leberzirrhose und weitere Komplikationen. Sean hinterlässt seine Tochter Cassie Swayze und seinen Sohn Kyle Swayze, die nun ohne ihren Vater weitermachen müssen. Die Nachricht sorgt vor allem bei den Angehörigen des einstigen "Dirty Dancing"-Stars für tiefe Bestürzung.

In den Dokumenten, auf die sich People beruft, ist von einer "schweren metabolischen Azidose, Ösophagusvarizen und alkoholischer Leberzirrhose" die Rede, die zu der tödlichen Blutung geführt haben sollen. Bei einer metabolischen Azidose handelt es sich um eine gefährliche Übersäuerung des Blutes, während Ösophagusvarizen Krampfadern in der Speiseröhre sind, die leicht reißen und starke, lebensbedrohliche Blutungen auslösen können. Die traurige Nachricht erreichte die Öffentlichkeit zunächst über Instagram: Cousine Rachel Leon teilte dort ein Foto von Sean in einem "Dirty Dancing"-T-Shirt und schrieb zu dem Bild: "Mit tiefem Schmerz muss ich euch mitteilen, dass mein Cousin Sean Swayze heute verstorben ist. [...] Er war immer so lebensfroh und voller Freude", wie sie auf der Plattform erklärte.

Rachel erzählte ihren Followern weiter, wie sehr Sean seine berühmte Familie im Herzen trug. Sie berichtete laut Instagram, ihre Tochter habe für eine Flusskrebsaktion die Idee gehabt, den verstorbenen Patrick Swayze mit speziellen Shirts zu ehren. Sean habe diese mit sichtbarem Stolz getragen. Während Patrick, der 2009 im Alter von 57 Jahren an Bauchspeicheldrüsenkrebs starb, vor allem für Filme wie "Dirty Dancing" und "Ghost – Nachricht von Sam" in Erinnerung bleibt, rückt nun mit Seans Tod noch einmal die private Seite des Clans in den Vordergrund – mit Geschwistern, Cousinen und Kindern, die einander in ihren Abschiedsbotschaften Halt geben.

Anzeige Anzeige

Kevin Winter/Getty Images Patrick Swayze

Anzeige Anzeige

Instagram / faceeverythingnrise74 Sean Swayze, Bruder von Patrick Swayze

Anzeige Anzeige