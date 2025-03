Jake Gyllenhaal hatte Angst vor Muskelaufbau für Kampfrolle

Jake Gyllenhaal (44) hat sich zu den Herausforderungen geäußert, die der Muskelaufbau für seine Rolle im Film "Road House" mit sich bringt. In der Neuauflage des Actionklassikers aus dem Jahr 1989 schlüpft der Schauspieler in die Rolle eines ehemaligen UFC-Kämpfers namens Dalton. Während eines Auftritts bei "The Late Show With Stephen Colbert" vor einem Jahr scherzte Jake, dass er mehr als nur ein wenig nervös war, wieder in die perfekte körperliche Form zu kommen: "Es ist beängstigend." Moderator Stephen Colbert (60) witzelte, dass dafür vermutlich jedes noch übrig gebliebene Huhn in den USA verspeist werden müsste. Als Alternative schlug er Garnelen vor – eine Idee, die Jake mit einem Lachen als "absolut unappetitlich" kommentierte.

Bereits bei den Vorbereitungen auf frühere körperlich anspruchsvolle Rollen suchte Jake die Unterstützung eines Teams. Im Gespräch mit dem Magazin People betonte er, wie wichtig eine ausgewogene Ernährung und Verletzungsprävention bei solch intensiven Transformationen seien. "Es war eine Menge Arbeit, und ich wusste, dass ich Unterstützung brauchte", gab er zu. Ähnliche Herausforderungen erlebte der Schauspieler bereits 2015 bei den Vorbereitungen für seine Rolle im Boxerdrama "Southpaw". Für den Film, der im März 2024 veröffentlicht wurde, erklärte er außerdem, dass es ihm sehr wichtig sei, die Rolle mit Respekt vor dem Originalfilm – und dem verstorbenen Patrick Swayze (✝57) – zu interpretieren.

Jake hatte in der Vergangenheit bereits mit Patrick zusammengearbeitet, als die beiden 2001 in "Donnie Darko" zu sehen waren. Auf Instagram erinnerte sich der Schauspieler jüngst wehmütig an seinen Kollegen und würdigte dessen Talent sowie seine freundliche Art am Set. "Er hatte dieses besondere Etwas und nahm sich immer die Zeit, die er nicht hätte nehmen müssen", schrieb er. Der ikonische Originalfilm legte den Grundstein für diesen Blockbuster, doch es bleibt abzuwarten, ob Jakes Performance die Fans genauso begeistern konnte wie die von Patrick. Auch ein Jahr nach der Veröffentlichung der Neuauflage sind viele Zuschauer noch skeptisch.

Getty Images Patrick Swayze, 2004 in Los Angeles

Getty Images Jake Gyllenhaal bei den Tony Awards 2021

