Erinnerungen: Patrick Swayzes Witwe spricht über seinen Tod

Lisa Niemi (69) erinnert sich an die erschütternden letzten Monate ihres verstorbenen Mannes Patrick Swayze (†57). In einem Interview mit Us Weekly schilderte die Schauspielerin jetzt, wie sie und Patrick die Diagnose Bauchspeicheldrüsenkrebs im vierten Stadium im Jahr 2008 gemeinsam verarbeitet haben. Besonders ein Moment hat sie dabei bis heute nicht losgelassen: Als der Arzt das Zimmer verlassen hatte, wandte sich ihr Mann an sie und sagte leise: "Ich bin ein toter Mann." Patrick wusste sofort, was diese Diagnose bedeutete – denn er hatte bereits von Bekannten von der Krankheit gehört. "Er kannte sich bei Bauchspeicheldrüsenkrebs aus, durch einige seiner Freunde", erklärte Lisa. "Ich wusste nicht so viel wie er, aber er wusste, dass es fast einem Todesurteil gleichkam."

Trotz dieser niederschmetternden Gewissheit entschieden sich beide, gemeinsam zu kämpfen. "Wir nahmen einfach die Hände des anderen, und es war wie: 'Wir werden das mit allem, was wir haben, bekämpfen'", erinnerte sich Lisa. Patrick arbeitete während seiner Behandlung fünf bis sechs Tage die Woche bis zu 14 Stunden am Tag und erhielt am Wochenende Chemotherapie. Gleichzeitig litt seine Frau still: "Wir mussten so viel verbergen", sagte sie und ergänzte: "Ich war sehr gut darin, Dinge zu verbergen... aber ich zahlte einen Preis dafür, weil ich alles sehr lange in mich hineingefressen habe, während wir diesen Krieg kämpften. Und es war wie ein Krieg." Patrick starb im September 2009, rund 22 Monate nach seiner Diagnose – eine Zeit, die seine Witwe als "jeden Kampf wert" bezeichnete.

Auch heute, Jahre nach seinem Tod, fühlt Lisa eine tiefe Verbundenheit zu ihrem verstorbenen Mann. "Ich spreche mit ihm, ich spüre ihn. Ich höre seine Stimme in meinem Kopf. Er gibt mir Ratschläge, und ich bin absolut sicher, dass er da ist, wann immer ich ihn brauche", sagte sie. 2014 heiratete sie Albert DePrisoc und fand damit erneut Liebe – doch ihre Gefühle für Patrick blieben bestehen. Auf ihre Frage, ob es ihn störe, dass sie Patrick noch immer liebe, antwortete Albert ihr: "Ich weiß, dass du es tust. Aber ich bin jetzt hier, um dich zu lieben." Lisa ist überzeugt, dass auch Patrick diese Verbindung gutgeheißen hätte: "Ich glaube, er hätte gewollt, dass ich glücklich bin und nicht allein. Ich denke, er hätte Albert zugestimmt. Albert ist ein guter Mann."

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Imago Patrick Swayze mit seiner Ehefrau Lisa Niemi, Porträtaufnahme aus den 1980er-Jahren

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Imago Patrick Swayze in "Christmas in Wonderland" (2007)

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Imago Patrick Swayze mit Lisa Niemi im Jahr 2005 in Beverly Hills

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