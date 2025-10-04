Mit diesem Kollegen krachte es bei Patrick Swayze richtig

Patrick Swayze (†57) und John Leguizamo gerieten während der Dreharbeiten zur Komödie "To Wong Foo" heftig aneinander. Der Film, der 1995 erschien, brachte Patrick Swayze, Wesley Snipes (63) und John Leguizamo als Drag Queens auf einen turbulenten Roadtrip quer durch die USA. Doch hinter den Kulissen krachten die beiden Schauspieler bei einer Kostümprobe beinahe körperlich aufeinander. Grund für die Spannungen waren laut filmstars.de ihre unterschiedlichen Arbeitsstile: Während Patrick strikt am Drehbuch festhielt, liebte John die Improvisation. Als John ihm dabei schlicht zu laut wurde, fuhr Patrick ihn wütend an: "Kannst du nicht ein einziges Mal die Fresse halten?"

John ließ so eine Ansage nicht auf sich sitzen. Er sprang mit erhobenen Fäusten auf Patrick zu und schrie: "Willst du dich mit mir anlegen? Ich mach dich fertig!" Die beiden Männer standen sich angespannt gegenüber, ließen wütende Worte und Beleidigungen fliegen, bevor sich die Situation schließlich entspannte. Patrick erinnerte sich später: "Wir müssen lächerlich ausgesehen haben – zwei harte Kerle, die in Strumpfhosen fast aufeinander losgehen." Eine Schlägerei konnte zwar verhindert werden, doch der Zwischenfall blieb ein prägendes Erlebnis am Set.

Im Rückblick schilderte Patrick, dass die Streitigkeiten letztendlich nichts an seiner Wertschätzung für John änderten. "Ich liebe John. Und ich liebe es, dass er mir mit erhobenen Fäusten und Make-up im Gesicht gegenübertrat", erklärte er in Erinnerungen an die turbulenten Dreharbeiten. Trotz seines Images als ruhiger und ausgeglichener Mensch hatte Patrick bereits zuvor nicht immer perfekte Set-Erfahrungen gemacht. Sein angespanntes Verhältnis zu manchen Co-Stars, wie etwa Jennifer Grey (65) während der Dreharbeiten zu "Dirty Dancing", beweist, dass auch bei professionellen Schauspielern Konflikte hinter den Kulissen nicht ausbleiben.

Anzeige Anzeige

Getty Images Patrick Swayze, 2004 in Los Angeles

Anzeige Anzeige

Getty Images John Leguizamo im September 2025 in New York

Anzeige Anzeige

ActionPress Jennifer Grey und Patrick Swayze in "Dirty Dancing"