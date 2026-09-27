FC-Bayern-Star Harry Kane liebäugelt mit NFL-Karriere

Harry Kane (33) denkt bereits über eine mögliche Zukunft im American Football nach. Der Kapitän der englischen Nationalmannschaft kann sich vorstellen, später als Kicker in der NFL anzutreten. Gegenüber Express Sport brachte der Stürmer dabei auch die Major League Soccer ins Spiel: Ein Engagement in der MLS könnte demnach mit einem möglichen NFL-Einsatz verbunden werden. Konkrete Pläne für einen Wechsel in eine andere Sportart hat der Torjäger des FC Bayern allerdings nicht. "Vielleicht könnte es, wenn ich in Zukunft in der MLS oder an einem ähnlichen Ort bin, eine Möglichkeit geben, die beiden Sportarten aufgrund der Saisons miteinander zu verbinden", überlegte er. Und weiter: "Aber auch das ist nur in meinem Hinterkopf, denn derzeit habe ich das Gefühl, so lange wie möglich spielen zu wollen."

Wie es mit Kanes NFL-Plänen weitergeht, hängt nach seinen eigenen Worten davon ab, was in den kommenden fünf oder sechs Jahren mit seiner Karriere passiert, welche Motivation er dann noch hat und was er erreichen möchte. Der Bayern-Star ist außerdem begeisterter Golfer, sieht einen möglichen Wechsel in die NFL aber als realistischere Option: "Die NFL ist viel realistischer als die Sache mit dem Golf, sagen wir es so." Solange er im Fußball noch auf höchstem Niveau spielt, sei ein Wechsel in den American Football für ihn kein Thema. Mit 33 Jahren denke man zwar zunehmend über den Ruhestand oder die Zukunft nach, erklärte Kane. Er wolle jedoch aus den kommenden Jahren als Fußballprofi so viel wie möglich herausholen und weiterspielen.

Kane steht unterdessen offenbar kurz vor einer Vertragsverlängerung beim FC Bayern. Sein aktueller Vertrag läuft bis 2027, eine neue Vereinbarung könnte ihn bis 2029 an den deutschen Rekordmeister binden. Gegenüber Express Sport bestätigte der 33-Jährige: "Wir sind in guten Gesprächen, um ehrlich zu sein. Wir sind ziemlich nah dran. Es gibt noch einige Dinge, die wir klären müssen. Ich fühle mich dort wohl. Ich denke, es wird nicht mehr lange dauern, bis es irgendeine Ankündigung gibt." Laut Express Sport hat Kane zudem Angebote von Klubs wie Barcelona sowie Interesse aus der Saudi Pro League zurückgewiesen. Seine Begeisterung für die NFL ist ebenfalls schon länger bekannt: Kane pflegt eine enge Freundschaft mit Football-Ikone Tom Brady und hat nun selbst einen möglichen späteren Wechsel in die US-Liga ins Spiel gebracht.

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Getty Images Harry Kane beim Spiel gegen Bochum im September 2023

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Getty Images Harry Kane im Januar 2024

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Getty Images Harry Kane, August 2023