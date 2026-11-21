Prinz Harry (42) soll schon vor seiner Hochzeit mit Herzogin Meghan (45) im Jahr 2018 schwer enttäuscht von der Behandlung seiner zukünftigen Frau gewesen sein. Hintergrund war eine unterschiedliche Regelung beim Personenschutz innerhalb der Königsfamilie. Während Prinzessin Kate (44) bereits nach ihrer Verlobung mit Prinz William (44) staatliche Sicherheitskräfte zur Verfügung gestellt bekam, sollte Meghan darauf bis zur Eheschließung warten. Für Harry war das offenbar völlig unverständlich, zumal seine Partnerin damals bereits regelmäßig im Internet angegriffen wurde. Wie der Royalexperte Russell Myers in seiner Biografie "William and Catherine: The Intimate Inside Story" schildert, habe diese Ungleichbehandlung den jüngeren Prinzen regelrecht "fassungslos" gemacht. Laut einem Bericht des Daily Star soll Harry die Situation mit folgenden Worten zusammengefasst haben: "Für ihn gilt eine Regel und für mich eine andere."

Harry soll sich mit seinem Ärger auch an seinen Vater König Charles III. (78) gewandt haben, dort jedoch auf wenig Verständnis gestoßen sein. Der damalige Prinz Charles habe erklärt, dass allein die Regierung über entsprechende Schutzmaßnahmen entscheide und ihm deshalb die Hände gebunden seien. Von einer persönlichen Entscheidung Williams gegen Meghan ist in der Schilderung des Biografen also keine Rede. Trotzdem habe Harry die Angelegenheit als weiteres Zeichen dafür gewertet, dass sein älterer Bruder bevorzugt werde. Wie tief die Spannungen zwischen den Prinzen später wurden, machte Harry 2023 in seiner Autobiografie "Reserve" deutlich. Darin berichtete er von einem handgreiflichen Streit im Jahr 2019, bei dem es um Williams Vorwürfe gegen Meghan gegangen sei. Nach dem royalen Rückzug der Sussexes 2020 wurde der Familienkonflikt auch durch das Oprah-Winfrey-Interview und die Netflixdokumentation des Paares öffentlich ausgetragen.

Auch Jahre nach ihrem Abschied vom britischen Königshaus beschäftigt die Sussexes weiterhin die Frage, wie ihre Familie bei Aufenthalten in Großbritannien geschützt werden kann. Harry soll eine langfristige Rückkehr mit Meghan und den gemeinsamen Kindern Prinz Archie (7) und Prinzessin Lilibet (5) nur dann in Betracht ziehen, wenn ihre Sicherheit gewährleistet ist. Eine verbindliche Lösung steht offenbar weiterhin aus. Zuletzt gab es deshalb Spekulationen darüber, dass die vier wieder nach Montecito ziehen könnten. Offizielle Pläne für einen entsprechenden Schritt liegen jedoch nicht vor. Gleichzeitig scheint auch die erhoffte Annäherung an Harrys royale Verwandtschaft schwierig zu bleiben. Zwar kam es laut Daily Star inzwischen zu einem Treffen zwischen Harry und Charles, doch von einer Versöhnung mit William kann offenbar keine Rede sein. Der Thronfolger soll weiterhin keinen Kontakt zu seinem Bruder und Meghan suchen.

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Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan nach ihrer Verlobung

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Getty Images Prinzessin Kate, Prinz William, Prinz Harry und Herzogin Meghan, 2022

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