Miley Cyrus (33) hat anscheinend klare Prioritäten gesetzt: Die Musikerin soll in den vergangenen Wochen mehrere lukrative Jobangebote aus der Unterhaltungsbranche abgelehnt haben. Der Grund dafür ist offenbar ihre bevorstehende Hochzeit mit Maxx Morando (28). Wie TMZ berichtet, hat die Sängerin ihrem engsten Umfeld unmissverständlich klargemacht, dass die Planung ihres großen Tages sie voll in Anspruch nehme. Für berufliche Verpflichtungen bleibe vor dem Jawort deshalb keine Zeit.

Lange warten muss die "Flowers"-Interpretin offenbar nicht mehr. Laut dem Portal soll die Trauung mit dem Musiker bereits an diesem Wochenende in Südkalifornien stattfinden. Zuletzt habe Miley deshalb ihre gesamte Aufmerksamkeit auf die Vorbereitungen gerichtet, die sie gemeinsam mit ihrem Liebsten trifft. Ihre Karriere muss für das private Glück also vorerst hintanstehen.

Welche Angebote Miley genau ausgeschlagen haben soll, verrät der Bericht allerdings nicht. Wie viel Geld Miley damit hätte verdienen können, bleibt somit unklar. Auch zur Feier selbst ist bisher kaum etwas öffentlich: Bislang ist weder bekannt, an welchem Ort genau sich die beiden das Jawort geben werden, noch zu welcher Uhrzeit die Zeremonie beginnen soll. Über die Anzahl der geladenen Gäste ist bisher ebenfalls noch nichts nach außen gedrungen. Nach Angaben von TMZ halten Miley und Maxx die Details ihrer Hochzeit ganz bewusst unter Verschluss. Aus dem Umfeld des Paares heißt es demnach lediglich, dass sämtliche Vorbereitungen darauf ausgerichtet seien, den Tag so perfekt wie möglich zu machen.

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Getty Images Miley Cyrus bei der Weltpremiere von "Avatar: Fire and Ash" 2025

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Getty Images Maxx Morando und Miley Cyrus bei der Zeremonie für Miley Cyrus' Stern auf dem Hollywood Walk of Fame am 22. Mai 2026

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