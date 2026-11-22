Martha Stewart (85) hat schon eine exakte Vorstellung davon, wie sie einen perfekten Tag in New York mit ihrem langjährigen Freund Snoop Dogg (55) gestalten würde. Bei der Feier zum 225. Geburtstag der New York Post im Empire State Building stellte die Unternehmerin Page Six ihr eigenes Reiseprogramm vor. Den Auftakt würde ausgerechnet der Ort bilden, an dem das Event stattfand: "Ich würde ihn sicher mit auf das Empire State Building nehmen." Daraufhin stünde für die beiden eine ausgedehnte Museumstour auf dem Plan. Das dürfte manchen überraschen, denn der Rapper interessiert sich Martha zufolge sehr für Kunst und möchte immer wieder Neues dazulernen. Nach dem kulturellen Programm wäre außerdem Zeit für ein gemeinsames Abendessen.

Bei der Restaurantwahl müsse sie allerdings etwas genauer hinschauen. Snoop habe einen "sehr besonderen" Geschmack, weshalb nicht jedes Lokal für ihn infrage komme. Dafür würde Martha den "Gin and Juice"-Interpreten ins Elio's an der Second Avenue ausführen. Das traditionsreiche New Yorker Restaurant wäre für sie offenbar der passende Abschluss des Tages. Im Elio's würde der Musiker laut Martha aber auf jeden Fall ein Gericht entdecken, das ihm schmeckt. Dass Martha bei gemeinsamen Ausflügen gern die kulturelle Reiseleitung übernimmt, hat sie bereits mehrfach geschildert. In der Vatikanstadt zeigte sie Snoop die Sixtinische Kapelle, die der Musiker bis dahin noch nie gesehen hatte. Später führte der Weg der beiden nach Mailand. "Das sind die Dinge, über die ich ihn so gut wie möglich aufklären möchte", so Martha.

Martha Stewart und Snoop Dogg verbindet seit vielen Jahren eine enge Freundschaft, die auch durch gemeinsame Reisen geprägt ist. Für gemeinsame Erlebnisse mit Snoop würde Martha also durchaus Zeit einplanen. Von einer klassischen Work-Life-Balance hielt sie dagegen wenig. Bei dem Termin im Empire State Building sprach Martha außerdem über ihre besondere Verbindung zu New York. Zwar lebte sie lange im benachbarten New Jersey und wohnt heute auf einem Anwesen in Westchester. Trotzdem sieht sie sich selbst als echte New Yorkerin - gerade weil sie früher so viel Zeit in der Metropole verbracht hat.

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Getty Images Martha Stewart bei der Library Lions Gala 2025

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Getty Images Snoop Dogg und Martha Stewart

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