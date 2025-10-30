Schlagerstar Sonia Liebing legt Flughafen lahm wegen Koffer

Die Reise von Sonia Liebing (36) und ihrer Familie in den Urlaub begann mit einem unerwarteten Zwischenfall. Am Flughafen löste das Gepäck der Schlagersängerin einen Sicherheitsalarm aus, nachdem die enthaltene Mikrofonkapsel und ihre In-Ears auf dem Röntgenbild als verdächtig erschienen. Auf Instagram schilderte Sonia den kuriosen Moment und schrieb humorvoll: "Ich hab’s geschafft, den Flughafen lahmzulegen." Dazu trug auch ihr Schminkkoffer bei, der mit seinem beleuchteten Spiegel und feinen Kabeln zusätzlich für Aufsehen sorgte.

Die Situation klärte sich jedoch schnell, als die Polizei nach einer kurzfristigen Kontrolle Entwarnung gab. Statt eines Sprengsatzes handelte es sich lediglich um das technische Equipment der Musikerin, das von ihr regelmäßig für Auftritte genutzt wird. Währenddessen mussten ihre beiden Töchter am Gate ausharren, was deren Geduld ordentlich auf die Probe stellte. Die Sängerin verriet, dass die Mädchen beinahe die Nerven verloren hätten, bevor es für die Familie schließlich planmäßig in den Urlaub weiterging.

Sonia, die zuletzt vor allem mit ihrer sympathischen Art zahlreiche Fans für sich gewinnen konnte, nahm den Vorfall mit Humor. "Das Ende vom Lied: Kein Sprengsatz, nur eine Schlagersängerin mit fragwürdigem Equipment", erklärte sie später lachend. Für die gebürtige Kölnerin und ihre Familie dürfte dieser Zwischenfall sicherlich eine Erinnerung sein, die sie so schnell nicht vergessen werden. Seit ihrem Durchbruch in der Schlagerszene teilt Sonia regelmäßig Einblicke in ihr Leben und beweist dabei immer wieder, dass sie über sich selbst lachen kann.

Zengel, Dirk Sonia Liebing, Schlagersängerin

Getty Images Schlagersängerin Sonia Liebing, April 2023

Instagram / sonia.liebing.official Sonia Liebing, August 2024

Wie hättet ihr in Sonias Situation am Flughafen reagiert? Ich wäre total in Panik geraten! Ganz entspannt – kann ja mal passieren. Ergebnis anzeigen