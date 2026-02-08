Schlagerstar Sonia Liebing legt eine Social-Media-Pause ein

Sonia Liebing (36) hat eine Social-Media-Pause angekündigt – aus einem zutiefst persönlichen Grund. Die Schlagersängerin teilte mit, dass ihr geliebter Opa gestorben ist und verabschiedete sich mit bewegenden Worten von ihm. Auf Instagram erklärte Sonia, sie sei "unglaublich dankbar" für die Möglichkeit, dort Humor zu teilen, doch "manchmal spielt das Leben anders". Sie wolle nun Zeit mit ihrer Familie verbringen und reise nach Polen, wo ein Teil ihrer Angehörigen lebt. Ihren rund 164.000 Followern gab sie mit auf den Weg, sich keine Sorgen zu machen, wenn es in den kommenden Tagen ruhiger werde: Sie komme bald zurück.

In ihrem Beitrag sagte Sonia, ihr Großvater habe "ein stolzes Alter" erreicht und wache nun von oben über die Familie. Sie betonte, es gehe ihr "den Umständen entsprechend gut", da die Familie in den vergangenen Wochen mit dem Abschied gerechnet habe und ihr Opa nun "an einem besseren Ort" sei. Auch erinnerte sich die Sängerin daran, dass sie ihn vor einem Jahr zuletzt besucht habe – eine Begegnung, die nun umso kostbarer für sie ist. Rückhalt bekommt Sonia von ihrem Ehemann, der ihr mit "sehr rührenden und tröstenden Worten" beisteht. Ihrer Schilderung nach hob er hervor, wie oft sie trotz der Distanz bei den Großeltern waren und dass diese die gemeinsamen Kinder kennenlernen und aufwachsen sehen durften. Für ihre Community setzte Sonia ein klares Zeichen: kurze Pause, Fokus auf Familie, dann meldet sie sich wieder.

Diese bewusste Entscheidung für die Stille unterstreicht, wie wichtig es ist, in Momenten des Abschieds innezuhalten und den Fokus auf das Wesentliche zu richten. Sonia zeigt damit eine tiefe Verbundenheit zu ihren Wurzeln und gibt der Trauer den Raum, den sie braucht, um später mit neuer Kraft zurückkehren zu können. Ihre Fans begegnen diesem Rückzug mit großem Mitgefühl und Respekt, während Sonia in der Geborgenheit ihrer Liebsten in Polen Kraft tankt. Es ist eine Auszeit, die nicht nur der Trauer dient, sondern vor allem dem kostbaren Andenken an einen geliebten Menschen, das nun im privaten Kreise gewahrt wird.

Anzeige Anzeige

Instagram / sonia.liebing.official Sonia Liebing, August 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Schlagersängerin Sonia Liebing, April 2023

Anzeige Anzeige

Instagram / sonia.liebing.official Sonia Liebing und ihr Mann Markus im Mai 2024

Anzeige