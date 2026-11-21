Russell Brand (51) zieht nach seinem Hafturteil offenbar drastische Konsequenzen: Der Schauspieler soll seinen bisherigen Verteidiger Ian Winter KC entlassen haben und eine Berufung erwägen. Wie The Sun berichtet, habe er aus dem Gefängnis heraus weitere Anwälte eingeschaltet. Diese sollen prüfen, ob es mögliche juristische Gründe gibt, gegen seine Verurteilung vorzugehen. Russell verbüßt derzeit eine Haftstrafe von zehn Jahren und sechs Monaten. Eine Jury hatte ihn wegen der Vergewaltigung einer Frau und sexueller Übergriffe auf drei weitere Frauen schuldig gesprochen. Ob und wann tatsächlich Berufung eingelegt wird, ist bislang nicht bekannt.

Der mögliche personelle Wechsel in seinem Anwaltsteam folgt jedoch auf heftige Kritik an Äußerungen, die Ian während des Verfahrens über die Taten und die betroffenen Frauen gemacht hatte. Bei der Strafmaßverkündung bezeichnete Ian die Vergewaltigung laut The Sun als "kurzes, momentanes Versagen" und als "Versagen, die Zustimmung zu respektieren". Auch weitere Aussagen des Juristen sorgten für Kritik. Über eine Frau, die Russell 2004 in einer Bar im Londoner Stadtteil Soho an der Brust begrapscht hatte, sagte der Verteidiger laut Daily Express, sie sei "nicht besonders verletzlich" gewesen. In seinem Schlussplädoyer erklärte Ian über die Betroffenen außerdem: "Keine von ihnen wehrte sich, schrie oder versuchte auch nur zu gehen."

Schon zwei Wochen zuvor war das Strafmaß für Russell verkündet worden: Wie unter anderem The Hollywood Reporter berichtet hatte, hatte der Southwark Crown Court in London ihn zu zehn Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt. Die Jury hatte ihn in der Woche davor einer Vergewaltigung und dreier sexueller Übergriffe schuldig gesprochen. Russell hatte sämtliche Anschuldigungen zurückgewiesen und in allen Anklagepunkten auf unschuldig plädiert.

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Getty Images Russell Brand verlässt am 30. Oktober 2026 das Southwark Crown Court in London während seines Prozesses

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Getty Images Ankunft von Russell Brand am Southwark Crown Court in London

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