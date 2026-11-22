Russell Brand (51) verkauft während seiner Haft neue Fanartikel mit der Aufschrift "Free Russell". Über seine Wellnessfirma Reborn werden derzeit zwei Shirts und eine Kappe angeboten, die zur Unterstützung des Comedians aufrufen. Der Brite sitzt im Gefängnis HMP Littlehey in Cambridgeshire, nachdem er wegen Vergewaltigung und sexueller Übergriffe verurteilt worden war. Die Kleidungsstücke kosten jeweils 34,99 Dollar, umgerechnet rund 30 Euro, und werden auf der Webseite als "Spendenkleidung" bezeichnet. Ein schwarzes Shirt und die Kappe tragen den Schriftzug "Free Russell Brand". Auf dem zweiten Shirt ist neben den Worten "Free Russell" ein Porträt des Schauspielers abgebildet. Die Startseite fordert Besucher übersetzt auf: "Steht Russell gegen Ungerechtigkeit bei." Dort wird außerdem behauptet, er sei "zum Schweigen gebracht" worden, "weil er Missstände und Korruption angeprangert hat".

Wann die Kollektion auf den Markt kam, ist bislang unklar. Erste Kundenbewertungen zu den Produkten sind auf den 16. November datiert – eine Woche nach der Strafmaßverkündung am 9. November. Auch Russells offizielle Webseite verweist auf die Shirts. Nach einem vierwöchigen Prozess am Southwark Crown Court wurde er wegen einer Vergewaltigung und dreier sexueller Übergriffe zu zehn Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt. In zwei weiteren Anklagepunkten wegen Vergewaltigung und einem wegen eines versuchten unsittlichen Angriffs wurde er freigesprochen. Neben den Fanartikeln führt Reborn weitere Produkte im Sortiment. Dazu gehören Kreatinpulver, Methylenblau und Rinderkolostrum. Wie viele Shirts und Kappen bislang bestellt wurden, ist nicht bekannt. Ebenso bleibt offen, seit welchem Tag die als Spendenartikel beworbenen Produkte erhältlich sind.

Bereits kurz nach seinem Haftantritt ließ Russell eine Nachricht aus dem Gefängnis verbreiten. Seine Frau Laura Gallacher (39) las sie im gemeinsamen Podcast "Sunday Service with the Brands" vor. "Wie ihr wisst, bin ich der Taten, für die ich inhaftiert wurde, nicht schuldig, also geschieht etwas Seltsames", erklärte er darin. Außerdem bat er um Gebete und Unterstützung für seine "geliebte Ehefrau" und seine Familie. Der britische Justizminister Alex Norris bezeichnete die Veröffentlichung auf X als "völlig inakzeptabel". Gefangene dürften keine Erklärungen verbreiten, die Betroffene belasten; ein möglicher Regelverstoß werde dringend geprüft. Google erklärte gegenüber BBC News, dass Russells YouTube-Kanal seit September 2023 vom Partnerprogramm ausgeschlossen sei und darüber keine Einnahmen erzielen könne. Das Video wollte der Konzern laut BBC News dennoch nicht entfernen: Die entsprechende Aufforderung des Justizministeriums habe Google abgelehnt, weil der Inhalt nicht gegen die Plattformregeln verstoße.

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Instagram / russellbrand Russell Brand im Jahr 2024

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Imago Russell Brand verlässt mit seiner Ehefrau Laura Gallacher das Southwark Crown Court in London, 4. November 2026

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