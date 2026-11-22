John Mayer (49) hat seine Einstellung zum Songwriting im Laufe der Jahre verändert. Während das Schreiben von Songs für ihn früher vor allem eine Form der Selbsttherapie war, betrachtet er seine Musik heute in erster Linie als Kunst, wie er in einem Interview mit dem Magazin People erklärte. Seine kreative Arbeit mache ihm derzeit besonders viel Freude. Persönliche Themen wolle er inzwischen lieber unabhängig davon aufarbeiten. "Musik ist für mich jetzt Kunst und Therapie ist Therapie. Ich habe wirklich viel Spaß daran, Musik zu machen, was wiederum therapeutisch ist", erläuterte John. Auch sein kreativer Prozess habe sich dadurch gewandelt. Neue Ideen entwickelt er häufig direkt im Studio oder zunächst zu Hause. Dabei entstehen in seiner Vorstellung ganze Geschichten wie Filmszenen, deren Handlung er anschließend in Songs verarbeitet.

Zu dieser Veränderung hätten auch sein Alter und die Erfahrungen beigetragen, die John im Laufe der Jahre gesammelt hat. Beim Songwriting greife er auf persönliche Erlebnisse zurück, zerlege seine Erinnerungen in einzelne Fragmente und setze sie anschließend wie ein Mosaik neu zusammen. Gegenüber People beschrieb er seinen heutigen kreativen Prozess: "Ich schreibe Songs jetzt im Studio. Ich habe eine Idee. Ich schreibe zu Hause einen Song. Ich denke: 'Oh, ich kann diesen Film sehen.' Dann schreibe ich einfach den Film zu diesem Song, und alles ist Konfetti." Anders als früher verspüre er dabei nicht mehr den Drang, eigene Erfahrungen in seinen Liedern therapeutisch aufzuarbeiten. Stattdessen gehe er spielerischer an die Arbeit heran und betrachte jeden Song eher wie einen kleinen Film. "Ich habe jetzt mehr Spaß am Schreiben, weil es eher darum geht, Filme zu machen, als um Therapie", fasste der Sänger zusammen.

Auch beruflich hat John bereits die nächsten großen Schritte geplant. Im kommenden April soll seine Konzert-Residency in der Sphere in Las Vegas beginnen. Die geplante Show bezeichnete er als "sehr ambitioniert". Schon im September hatte der Musiker die Konzertreihe auf Instagram angekündigt und verraten, dass er zu diesem Zeitpunkt bereits seit mehreren Monaten an dem Projekt arbeitete. Die positiven Reaktionen seiner Fans auf die Neuigkeit hätten ihn zusätzlich motiviert. Über die Vorbereitungen schrieb er damals: "Mir ist immer bewusst, dass ich mit den talentiertesten Menschen zusammenarbeiten darf, um beruflich schöne Dinge zu erschaffen. Ich kann es kaum erwarten, dass ihr seht und hört, was ich mir ausdenke." Neben seiner Musik sorgte John, der sich seit seiner Trennung von Kat Stickler einsam fühlen soll, in der Vergangenheit auch mit seinem Liebesleben für Schlagzeilen. Zu seinen früheren Partnerinnen gehören unter anderem die Sängerinnen Taylor Swift (36) und Katy Perry (42).

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Getty Images John Mayer spielt bei der Benefizveranstaltung "A Funny Thing Happened On The Way To Cure Parkinson's" in New York

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