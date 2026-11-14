Andy Serkis glaubt, Gollum werde ihn nie verlassen

Andy Serkis kommt von Gollum offenbar nicht los – nicht einmal in der Nacht. Für den kommenden Film "Der Herr der Ringe: Die Jagd nach Gollum" verwandelt sich der Schauspieler erneut in das Wesen, das er vor 26 Jahren zum ersten Mal verkörperte. Doch Andy spielt seine Paraderolle nicht nur, sondern ist zudem noch als Regisseur dabei. Die doppelte Aufgabe und die erneute intensive Beschäftigung mit der Figur rauben dem Darsteller, der ohnehin schlecht schläft, offenbar die Ruhe. Im Gespräch mit The Times erzählte Andy jetzt, dass er nachts aufwache und manchmal nicht einmal sagen könne, ob er gerade schlafe oder wach sei. Die Rückkehr zu seinem berühmten "Der Herr der Ringe"-Charakter sei für ihn eine enorme Erfahrung gewesen. "Ich bin ein schrecklicher Schläfer. Mein Kopf ist ziemlich aktiv, und es war verrückt, zu der Figur zurückzukehren, die ich vor 26 Jahren erstmals gespielt habe, deshalb wache ich nachts auf", gab er offen zu.

In diesen Momenten gehen ihm ziemlich ungewöhnliche Fragen durch den Kopf: "Führe ich bei dir Regie, Gollum? Oder du bei mir? Streiten wir uns? Mein Kopf ist ... beschäftigt." Wer in diesem Duo das Sagen hat, scheint für den Filmemacher also nicht immer eindeutig zu sein. Wie eng die Verbindung zwischen Andy und seiner Kultfigur noch immer ist, war bereits am ersten Drehtag von "Der Herr der Ringe: Die Jagd nach Gollum" zu sehen. Warner Bros. teilte damals Aufnahmen vom Set auf YouTube, die den Schauspieler in seinem Motion-Capture-Anzug zeigten. In dem Clip hockte er sich auf eine Kiste und nahm die typische gekrümmte Haltung des Wesens ein. Anschließend wechselte er in die unverwechselbare krächzende Stimme, mit der Gollum einst das Kinopublikum in seinen Bann zog. Die Aufnahmen zeigten, wie schnell Andy auch nach all den Jahren wieder in die Rolle hineinfindet.

Seine Gedanken zum Schauspielprozess gehen dabei sogar noch weiter: Gegenüber Deadline erklärte er, dass Darsteller ihren Körper, ihren Geist und ihre Psyche gewissermaßen dazu bringen würden, sich an ein anderes Wesen anzupassen. Dadurch werde man seiner Ansicht nach sogar "auf irgendeine Weise chemisch verändert". Bei der Promotion für sein neues Buch "My Pressures" sprach der Schauspieler zudem darüber, wie sehr Rollen ihre Darsteller prägen können. "Ich habe immer geglaubt und glaube noch immer, dass man durch die Figuren, die man als Schauspieler gespielt hat, stets verändert wird, dass man entweder etwas über sich selbst oder über die Welt lernt, das die eigene Weltsicht verändert", erklärte er gegenüber Deadline. Es könne mitunter lange dauern, eine Rolle wieder abzulegen. Bei Gollum ist sich Andy allerdings ziemlich sicher: "Ich vermute ehrlich gesagt nicht, dass Gollum mich jemals verlassen wird."

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Getty Images Andy Serkis bei der Gala-Vorführung von "The Girlfriend" am 2. September 2025 in der National Gallery in London

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Getty Images Fans halten bei der Weltpremiere von "Der Hobbit" am 28. November 2012 in Wellington ein Plakat mit Gollum hoch

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