Vor 25 Jahren feierte Der Herr der Ringe seine Kinopremiere – und noch heute gibt es rund um die Fantasy-Trilogie Neues zu entdecken. Zum Jubiläum enthüllt der britische Journalist Sam Moore zahlreiche Anekdoten von den Dreharbeiten, die bislang kaum bekannt waren. Für sein neues Buch "Der Herr der Ringe – Die Entstehung der Filmtrilogie. Die inoffizielle Geschichte eines Blockbusters, erzählt von jenen, die dabei waren" führte er Gespräche mit fast 100 Darstellern und Crewmitgliedern, wie Bild berichtet. Eine seiner überraschendsten Erkenntnisse betrifft Gollum: Andy Serkis hat die ikonische Figur demnach nicht allein zum Leben erweckt. Zwar bildete seine Darstellung die Grundlage, doch zahlreiche Details der später auf der Leinwand zu sehenden Kreatur wurden erst vom Animationsteam entwickelt und ausgearbeitet. "Es war ein ganzes Team von Menschen, einschließlich Andy, das Gollum zu dieser bahnbrechenden Figur gemacht hat", erklärte Sam gegenüber Bild.

Damit widerspricht der Autor der weit verbreiteten Annahme, das Motion-Capture-Verfahren habe Andys Spiel nahezu unverändert auf Gollum übertragen. Die Leistung des Schauspielers möchte er damit aber keineswegs schmälern: "Andys Beitrag zu 'Der Herr der Ringe' und zur Entwicklung der Motion-Capture-Technologie insgesamt kann kaum überschätzt werden", betonte er. Ein weiteres Drehgeheimnis betrifft den 2015 verstorbenen Christopher Lee (†93). Die Drehbuchautorin Philippa Boyens berichtete Sam von nachträglichen Sprachaufnahmen für Saruman, die in London stattfanden. Zu dieser Zeit soll ein Anschlagsplan der IRA im Raum gestanden haben. Zudem soll Christopher während der Aufnahmen eine Militärmedaille in der Hand gehalten haben, die ihm schon mehr als 50 Jahre zuvor verliehen worden war. Für den Buchautor passt diese außergewöhnliche Episode zum bewegten Leben des Schauspielers. "Jede Geschichte über Christopher Lee ist eine gute Geschichte", sagte er gegenüber Bild.

In seinem Werk widmet sich Sam aber nicht nur Regisseur Peter Jackson (65) und den großen Stars. Auch die weniger bekannten Menschen, die hinter den Kulissen an Mittelerde mitgearbeitet haben, finden darin Beachtung. Dazu zählen unter anderem Masken- und Prothetikspezialist Gino Acevedo, Visual-Effects-Supervisor Randy Cook und das gesamte Stuntteam. Besonders erinnert der Journalist auch an Kameramann Andrew Lesnie. Dieser wurde 2002 für "Die Gefährten" mit dem Oscar für die beste Kamera ausgezeichnet und starb 2015 im Alter von 59 Jahren. Peter habe zwar die Vision gehabt, verwirklicht worden sei sie jedoch von einem riesigen Team, so Sam. Ganz ohne Kritik kommt die Trilogie bei dem Autor allerdings nicht davon. Eine Entscheidung der Filmemacher hätte er rückblickend nämlich anders getroffen: "Es ist nicht wirklich ein Fehler, aber ich war immer überzeugt, dass Sarumans Tod in 'Die Rückkehr des Königs' hätte gezeigt werden sollen", verriet er Bild.

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Imago Gollum in "Der Herr der Ringe: Die Rückkehr des Königs", 2003

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Getty Images Andy Serkis bei der Gala-Vorführung von "The Girlfriend" am 2. September 2025 in der National Gallery in London

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