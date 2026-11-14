Christopher Lee sah vor seinem Tod nochmal "Herr der Ringe"

Christopher Lee (†93) hat die letzten Stunden seines Lebens mit einem Film verbracht, der ihn im fortgeschrittenen Alter noch extrem geprägt hat. Das berichtet das französische Filmportal AlloCiné unter Berufung auf die Dokumentation "The Life and Deaths of Christopher Lee". Am 7. Juni 2015 lag der Schauspieler wegen Atemproblemen im Chelsea and Westminster Hospital in London. Dort sah er sich gemeinsam mit den Pflegekräften noch einmal "Der Herr der Ringe" an. Darin spielte er den Zauberer Saruman im Alter von knapp 80 Jahren. Dass er ausgerechnet mit "Der Herr der Ringe" Abschied nahm, passt zu seiner engen Verbindung zu Tolkiens Fantasywelt. Schon lange bevor er für die Rolle des Saruman ausgewählt wurde, war er ein großer Fan von J.R.R. Tolkien. Als einziges Mitglied des Filmcasts hatte er den Schriftsteller sogar persönlich getroffen. Zudem soll er die "Der Herr der Ringe"-Bücher jedes Jahr aufs Neue gelesen haben.

Laut seinem Schwiegersohn Juan Aneiros wollte der Brite dem Krankenhauspersonal dabei sogar einen Blick hinter die Kulissen gewähren. "Der Herr der Ringe läuft im Fernsehen, also schauen wir es gemeinsam mit den Pflegekräften – ich erkläre euch dann, wie der Film gemacht wurde", soll Christopher gesagt haben. So erzählt es Juan in der Dokumentation. Noch in derselben Nacht starb der Filmstar im Alter von 93 Jahren friedlich an Herzversagen. Für seine Angehörigen kam der Tod trotz des hohen Alters völlig unerwartet. Nach dem gemeinsamen Filmabend war die Familie zunächst davon ausgegangen, dass der Schauspieler das Krankenhaus bald wieder verlassen würde. Sie hatte sogar damit gerechnet, dass er älter als 100 Jahre werden könnte.

Umso größer war der Schock, als die traurige Nachricht kam. "Dann schlief ich in der Nacht ein und bemerkte plötzlich, dass Christina völlig aufgelöst war und sagte: 'Papa ist tot'", erinnert sich Juan an den Moment, in dem er vom Tod seines Schwiegervaters erfuhr. Dabei hebt er hervor, dass Christopher am Ende keine Qualen erleiden musste. "Es war friedlich, er hat nicht gelitten, er ist einfach eingeschlafen", betont Juan. Der Schauspieler wollte im Übrigen eigentlich die Rolle des Gandalf in der Fantasy-Saga spielen. Stattdessen prägte er die Trilogie als Saruman und kehrte später für die "Der Hobbit"-Filme erneut in diese Rolle zurück. Ganz ohne Enttäuschungen blieb sein Verhältnis zu der Saga allerdings nicht. Sarumans finale Abschiedsszene wurde aus der Kinofassung von "Die Rückkehr des Königs" herausgeschnitten. Darüber war

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Getty Images Christopher Lee

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Imago Christopher Lee als Saruman in "The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring" (2001)

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Getty Images Christopher Lee bei der Premiere von "Night Train to Lisbon" auf der 63. Berlinale im Berlinale Palast