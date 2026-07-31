Über Jens (†) gespottet: Jada leitet rechtliche Schritte ein

Jada Karabas (21) hat genug. Nachdem eine Gruppe von Fremden in einer Instagram-Story auf geschmacklose Weise über ihren verstorbenen Stiefvater Jens Büchner (†49) gespottet hat, kündigt die 21-Jährige jetzt rechtliche Schritte an. In dem ursprünglichen Video hatte ein junger Mann sein offenbar schlecht gestochenes Brust-Tattoo in die Kamera gehalten und es mit einem Foto des 2018 verstorbenen Mallorca-Stars verglichen – die gesamte Runde amüsierte sich dabei lautstark. Jada wandte sich nun in ihrer eigenen Story mit deutlichen Worten an die Öffentlichkeit.

In ihrem Statement ließ Jada ihrer Empörung freien Lauf: "Ich zweifle jeden Tag mehr an der Menschheit, ich weiß gar nicht, woher manche Leute sich den Mut nehmen, um sich über Menschen, die nicht mehr leben, lustig zu machen. Und ich hoffe wirklich, dass das liebe Karma alles regelt! Es geht hier um eine Person, die seit Jahren nicht mehr lebt, und ihr habt die Eier dazu, euch lustig zu machen?" Abschließend richtete sie einen klaren Hinweis an die Beteiligten: "Unser Anwalt schickt liebe Grüße. Beim nächsten Mal vielleicht mal ein paar Sekunden länger darüber nachdenken, bevor man so etwas Respektloses macht oder sagt." Auch Jadas Mutter Daniela Büchner (48) hatte sich zuvor in ihrer Story öffentlich über das Verhalten der Gruppe aufgeregt und an den Respekt appelliert.

Auch Daniela platzte bei dem Clip der Kragen. In ihrer Story zeigte sie die Aufnahme der Gruppe und machte klar, wie sehr sie das Ganze trifft: "So viel Geschmacklosigkeit, so viel Pietätlosigkeit, so viel Respektlosigkeit. Ich muss auch heute leider lauter werden." Dann wurde sie ganz persönlich: "Das, was ihr gemacht habt, ist so was von ekelhaft. Ich habe zwei wunderschöne zehnjährige Zwillinge von Jens. Wir haben eine Vergangenheit. Wir hatten ein Leben." Und sie erinnerte die Beteiligten daran, dass Jens nicht nur eine Figur aus dem Fernsehen war: "Dieser Mensch hat Familie. Er hat noch andere Kinder. Er hat Eltern. Was ist mit euch los?"

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Instagram / jadakrbs Jada Karabas, Juli 2025

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Chris Emil Janßen / ActionPress Jens Büchner im Mai 2018

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Instagram / dannibuechner Jens und Danni Büchner mit Sohn Diego