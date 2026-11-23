Whoopi Goldberg (71) hat eine klare Meinung zu der Frage, ob der Schauspieler Idris Elba (54) James Bond hätte werden sollen. In der ABC-Morgensendung "The View" argumentierte die Moderatorin deutlich gegen den Schauspieler als 007, wie Daily Mail berichtet. Auslöser war ein Gespräch mit ihrer Kollegin Sunny Hostin über die Neubesetzung der berühmten Rolle. Am Montag wurde offiziell verkündet, dass Robert Pattinson (40) den Geheimagenten spielen wird. Sunny gab offen zu, dass sie sich eigentlich den älteren Idris in der Rolle gewünscht hätte. Whoopi war jedoch ganz anderer Meinung. "Er war schon zu alt, als sie über ihn gesprochen haben", betonte sie in der Show. Daraufhin lieferten sich die beiden Moderatorinnen vor laufender Kamera eine lebhafte Diskussion über das Alter des Briten und darüber, ob er überhaupt als Bonddarsteller geeignet wäre.

"Er sieht nicht alt aus. Das tut er nicht. Für mich sieht er jung und sexy aus", betonte Sunny. Whoopi zeigte sich davon jedoch wenig beeindruckt. "Er ist zu alt, okay? Er ist alt. Ich weiß nicht, was ich dir sagen soll. Er war zu alt", argumentierte sie. Die Oscarpreisträgerin erklärte, dass Menschen nun einmal älter werden und dadurch gewisse Rollen nicht mehr infrage kommen. Und auch wenn Sunnys Favorit nicht James Bond geworden ist, so ist sie trotzdem mit Robert ganz zufrieden. Er sei ein großartiger Schauspieler und eine passende Besetzung, betonte sie. Als großer Twilight-Fan sei sie schon immer "Team Edward" gewesen – Idris liebe sie aber noch mehr. Whoopi plädierte schließlich dafür, Robert und das Filmteam erst einmal machen zu lassen. Ein Urteil solle man sich ihrer Meinung nach erst bilden, wenn der fertige Film vorliegt.

Die Entscheidung für Robert hatte schon direkt nach der offiziellen Bekanntgabe für ganz unterschiedliche Reaktionen gesorgt. Moderator Piers Morgan (61) störte sich vor allem daran, dass der Darsteller bereits Batman verkörpert. Das Ian Fleming Estate hieß den Briten dagegen ausdrücklich in der Bondfamilie willkommen. Weltbekannt wurde Robert als Vampir Edward Cullen in der "Twilight"-Reihe, später übernahm er unter anderem die Hauptrolle in "The Batman". Seine neue Rolle bezeichnete er in einem Statement auf dem Instagramaccount von 007 als "die Ehre meines Lebens".

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ActionPress Idris Elba, Schauspieler

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Getty Images Robert Pattinson in London, Oktober 2026

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