Channing Tatum (46) und Gemma Chan haben einen großen Abend hinter sich! Am Mittwochabend feierten die beiden Schauspieler im DGA Theater Complex in Los Angeles die Premiere ihres neuen Films "Josephine". In dem Thrillerdrama stehen sie gemeinsam vor der Kamera und spielen ein Elternpaar, berichtet Just Jared. An ihrer Seite stand bei dem Event auch Mason Reeves im Rampenlicht. Die junge Schauspielerin verkörpert in dem Streifen die titelgebende Josephine, die achtjährige Tochter der Filmfamilie. Das Mädchen wird im Golden Gate Park Zeugin eines Verbrechens. Danach kämpft es mit den psychischen Folgen des Erlebten. Channing und Gemma spielen die besorgten Eltern. Sie wollen ihrer traumatisierten Tochter unbedingt helfen und ringen gleichzeitig mit ihren eigenen Ängsten. Vor allem eine Frage beschäftigt das Filmpaar: Wie spricht man mit einem Kind über etwas so Schreckliches? Leichte Popcornkost für einen gemütlichen Kinoabend sieht also definitiv anders aus.

Mason ist neben Channing und Gemma eines der zentralen Gesichter des Projekts. Doch nicht nur das Trio war bei der Vorführung in der kalifornischen Metropole dabei. Auch Castmitglied Syra McCarthy ließ sich das Event nicht entgehen. Ebenfalls vor Ort war Beth de Araújo, die hinter dem Film steckt. Sie verfasste nicht nur das Drehbuch, sondern übernahm auch die Regie und fungierte als Produzentin. Die Geschichte ist dabei besonders persönlich, denn die Handlung beruht auf den eigenen Erlebnissen der Filmemacherin. Doch auch Channing und Gemma haben hinter den Kulissen kräftig mitgemischt. Die beiden standen für "Josephine" nicht nur vor der Kamera, sondern sind zudem als Produzenten an Bord. Lange müssen sich Kinofans übrigens nicht mehr gedulden: Schon am Freitag, dem 20. November, startet der Film in ausgewählten Kinos. Wer dort kein Ticket ergattert, bekommt ab dem 4. Dezember eine zweite Chance. Dann läuft der Streifen landesweit in den US-amerikanischen Kinos an.

Im Mittelpunkt der Geschichte steht die Beziehung zwischen Josephine und ihren Eltern. Nach dem verstörenden Vorfall im Park verändert sich das Verhalten des Mädchens zusehends. Die Familie versucht daraufhin gemeinsam, einen Weg zu finden, mit dem Trauma umzugehen. Dabei rückt der Film nicht nur die seelische Belastung der Kleinen in den Fokus. Auch die Hilflosigkeit von Mutter und Vater wird thematisiert – ebenso wie die Ängste, die sie im Umgang mit dem Erlebten plagen. Wie sie mit ihrer Tochter über das Geschehene sprechen sollen, wird für die beiden zu einer zentralen Herausforderung. Bei der Vorstellung in Los Angeles präsentierte sich die Filmfamilie nun auch abseits der Leinwand als Einheit: Mason posierte gemeinsam mit ihren Filmeltern Channing und Gemma für die Kameras und rückte so noch einmal das zentrale Trio der Geschichte in den Fokus.

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Imago Channing Tatum und Gemma Chan bei der Premiere von "Josephine" in Los Angeles

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Imago Channing Tatum, Mason Reeves und Gemma Chan bei der Premiere von "Josephine" in Los Angeles

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