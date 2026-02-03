Channing Tatum überrascht: Tochter ist "richtige Teenagerin"

Channing Tatum (45) erlebt gerade einen großen Umbruch zu Hause: In der US-Show "Today with Jenna & Sheinelle" erzählte der Schauspieler, wie rasant sich seine Tochter Everly verändert hat. Der Hollywoodstar, der sich das Sorgerecht für die Zwölfjährige mit seiner Ex Jenna Dewan (45) teilt, berichtete, er sei nur für zwei Wochen zum Pressetrip weg gewesen – und habe danach ein völlig verändertes Mädchen vorgefunden. "Es waren die ersten zwei Wochen der siebten Klasse, und auf einmal war das ganze Baby weg", schilderte Channing und fasste zusammen, Everly sei jetzt eine "richtige Teenagerin". Für ihn sei das "wunderschön", gleichzeitig aber auch ein Moment, in dem man am liebsten weinen wolle.

Schon im Herbst hatte Channing in US-Talkshows erste Einblicke in die neue Dynamik mit seiner Tochter gegeben. In "The Drew Barrymore Show" erzählte er, dass Everly zwar schon immer sehr meinungsstark gewesen sei, ihre Entschlossenheit aber inzwischen eine ganz neue Stufe erreicht habe. So habe sie ihn kürzlich in einem Escape Room laut angefahren, als er einen Hinweis berühren wollte: "Dad, fass das nicht an!", habe sie geschrien, berichtete er. Für den sonst so entspannten Vater war das ein Schockmoment, über den er mit Drew Barrymore scherzte: "Ihre Augen sind einfach schwarz geworden, wie bei einem Hai. Das war verrückt." Gleichzeitig schwärmte Channing davon, wie "talentiert und clever" seine Tochter sei und nannte das gemeinsame Leben eine "wilde Reise".

Diese Reise beeinflusst auch, wie der Star seine Karriere plant. In der "Kelly Clarkson Show" erklärte Channing, dass größere Filmprojekte für ihn immer ein "ständiges Aushandeln" mit Everly seien. Geht es um längere Drehs in Australien oder London, spricht der Schauspieler die Angebote mit seiner Tochter durch und hört sich ihre Meinung an. So habe Everly ihn etwa bei einem möglichen Dreh in Europa bestärkt: "Das ist eine wirklich gute Rolle. Ich will, dass du das machst", habe sie zu ihm gesagt. Damit zeigt sich, wie eng Vater und Tochter miteinander verbunden sind und wie sehr Channing sie auf Augenhöhe an Entscheidungen über seinen Alltag und seine Arbeit teilhaben lässt.

Getty Images Everly Tatum und Channing Tatum auf dem roten Teppich, September 2025

Instagram / channingtatum Channing Tatum mit seiner Tochter Everly, September 2024

Instagram / channingtatum Channing Tatum mit seiner Tochter Everly im Juni 2020