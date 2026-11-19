Königin Mette-Marit (53) hat sich nach ihrer Lungentransplantation erstmals wieder auf einer privaten Reise gezeigt. Gemeinsam mit König Haakon VIII. (53) reiste sie am Dienstag nach Trondheim. Der Besuch war zuvor nicht öffentlich angekündigt worden, wie die norwegische Zeitschrift Se og Hør berichtet. Damit verließ die 53-Jährige ihren privaten Rückzugsort für einen seltenen gemeinsamen Termin mit ihrem Ehemann. Das ist durchaus bemerkenswert, denn Mette-Marit befindet sich nach wie vor im Krankenstand und in den vergangenen Monaten war sie nur selten in der Öffentlichkeit zu sehen. Ihre royalen Verpflichtungen wird sie voraussichtlich erst im kommenden Sommer wieder übernehmen. In Trondheim beschäftigte sich das Königspaar unter anderem mit den Vorbereitungen für eine Segnungszeremonie, die im nächsten Jahr in der Stadt stattfinden soll.

Ganz so geheim blieb der Abstecher dann aber doch nicht: Trondheims Bürgermeister Kent Ranum bestätigte den royalen Besuch gegenüber Se og Hør und zeigte sich hellauf begeistert: "Es ist fantastisch, dass sie hier sind. Langsam zeichnen sich die Konturen des großen Ereignisses im nächsten Jahr ab", erklärte er dem norwegischen Magazin. Bei dem anstehenden Festakt handelt es sich nicht um eine erneute Hochzeit von Haakon und Mette-Marit. Vielmehr soll das Königspaar bei der traditionellen kirchlichen Segnung Gottes Segen für sein gemeinsames Leben und seine Aufgabe als Regenten empfangen. Für Mette-Marit bleibt die Reise dennoch eine Ausnahme während ihrer laufenden Erholung. Nach der erfolgreichen Transplantation hatte Are Holm, Abteilungsleiter der Lungenstation am Rikshospitalet, den weiteren medizinischen Ablauf erläutert. Demnach wird die Königin sechs Monate lang geschult und engmaschig überwacht. Dabei achten die Ärzte besonders auf mögliche Abstoßungsreaktionen und Infektionen. Mit einer stabileren Phase sei nach Einschätzung des Mediziners erst nach ungefähr einem Jahr zu rechnen.

Die Segnungszeremonie von Haakon und Mette-Marit ist für den 22. August 2027 im Nidarosdom in Trondheim vorgesehen. Die mittelalterliche Kathedrale ist eng mit der Geschichte der norwegischen Monarchie verknüpft und bildet traditionell die Kulisse für wichtige königliche Feierlichkeiten. Das Ereignis soll sich nicht nur auf die Zeremonie in der Kirche beschränken. Für das gesamte Wochenende ist ein größeres offizielles Programm geplant. Neben geladenen Delegationen soll daran auch die norwegische Bevölkerung teilhaben können. Welche öffentlichen Veranstaltungen rund um die Feierlichkeiten konkret stattfinden werden, ist bislang allerdings noch nicht vollständig bekannt. Fest steht bisher nur, dass sich das Königspaar bei seinem Besuch in dieser Woche bereits persönlich ein Bild von den laufenden Vorbereitungen in der Stadt gemacht hat.

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Dusan Reljin, The Royal Court Königin Mette-Marit und König Haakon VIII.

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Imago Kronprinzessin Mette-Marit beim norwegischen Nationalfeiertag am königlichen Schloss in Oslo, 17. Mai 2026

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