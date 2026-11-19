Einmal Tür an Tür mit den Royals wohnen? Auf dem königlichen Anwesen Skaugum in Norwegen bietet sich dafür jetzt eine ungewöhnliche Gelegenheit. Dort steht derzeit ein freistehendes Haus zur Vermietung, dessen künftige Bewohner in unmittelbarer Nachbarschaft von Kronprinz Haakon (53) und Kronprinzessin Mette-Marit (53) leben würden. Das Paar selbst bewohnt das Haupthaus des Anwesens. Wie die norwegische Zeitung Nettavisen berichtet, wurde das Mietangebot auf der Immobilienplattform finn.no veröffentlicht. Das Haus verfügt über 103 Quadratmeter Wohnfläche und drei Schlafzimmer. Für die besondere Adresse werden monatlich 24.000 norwegische Kronen fällig, umgerechnet rund 2.200 Euro. Wer sich ein Leben in royaler Nachbarschaft vorstellen kann, muss sich allerdings noch etwas gedulden: Bezugsfertig ist die Immobilie erst ab Februar 2027.

So außergewöhnlich das Wohnen auf einem königlichen Anwesen auch klingt, auf Skaugum ist die Vermietung von Immobilien längst keine Seltenheit. Insgesamt befinden sich dort zwölf Mietwohnungen, die Haakon über sein Einzelunternehmen Skaugum gård vermietet. Das derzeit angebotene Haus ist bereits die dritte Immobilie auf dem Gelände, für die innerhalb weniger Monate neue Bewohner gesucht werden. Schon im Sommer waren zwei weitere Objekte ausgeschrieben worden, die sich hinsichtlich ihrer Größe deutlich unterschieden: Während die kleinere Unterkunft lediglich 42 Quadratmeter umfasste, bot das größere Haus mit 287 Quadratmetern besonders viel Platz. Mit seinen 103 Quadratmetern liegt das aktuelle Angebot genau dazwischen. Dank der drei Schlafzimmer dürfte die Immobilie vor allem für Paare oder kleinere Familien interessant sein, die sich ein Zuhause in unmittelbarer Nähe zur norwegischen Königsfamilie wünschen.

Auf Skaugum hält sich derzeit auch Mette-Marits Sohn Marius Borg Høiby (29) auf, der wegen mehrerer schwerer Straftaten vor Gericht stand. Ein Bezirksgericht verurteilte ihn unter anderem wegen zweier Vergewaltigungen zu einer vierjährigen Haftstrafe. Da Marius gegen das Urteil Berufung eingelegt hat, hat er die verhängte Strafe bislang noch nicht angetreten. Stattdessen befindet er sich weiterhin in Untersuchungshaft, die er inzwischen auf dem königlichen Anwesen unter elektronischer Überwachung mit einer Fußfessel verbringt. Zuvor war der Sohn der Kronprinzessin in einem Gefängnis in Oslo untergebracht. Seine Versuche, eine Entlassung aus der Untersuchungshaft zu erreichen, blieben bislang erfolglos. Zuletzt wies auch der Oberste Gerichtshof eine entsprechende Beschwerde zurück. Die derzeitige Anordnung gilt noch bis zum 30. November 2026. Anschließend soll erneut über die weitere Unterbringung von Marius entschieden werden.

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Dusan Reljin, The Royal Court Königin Mette-Marit und König Haakon VIII.

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Det Norske Kongehuset Kronprinz Haakon und seine Frau Mette-Marit auf einem offiziellen Foto anlässlich ihres 25. Hochzeitstages

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