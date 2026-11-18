Für Hailee Steinfeld (29) steht in diesem Jahr eine ganz familienorientierte Zeit bevor: Die Schauspielerin feiert 2026 zum ersten Mal Thanksgiving und Weihnachten als Mutter. Mit ihrem Ehemann Josh Allen (30), dem Quarterback der Buffalo Bills, und ihrer Tochter Harper Haize Allen, die erst im April zur Welt kam, möchte sie die Festtage gebührend zelebrieren. Im Gespräch mit Extra offenbarte Hailee jetzt, dass die Feiertage wegen ihrer Kleinen noch feierlicher werden sollen als sonst. Dass das mit einem gewissen Aufwand verbunden ist, ist der Schauspielerin bewusst. "Die Vorbereitungen und das Kochen und all das machen, wisst ihr ... Spaß, bis es das nicht mehr tut. Es ist eine Menge Arbeit", gestand sie. Die Mühe raubt ihr die Vorfreude allerdings nicht: "Aber dies sind meine ersten Feiertage mit einem Baby, deshalb freuen wir uns darauf, die Feiertage dieses Jahr ein bisschen besonderer zu machen."

Abseits von den Vorkehrungen für die Festtage hat Hailee derzeit auch beruflich einiges zu tun. Aktuell ist sie für den neuen Disney-Animationsfilm "Hexed" unterwegs, in dem es um übernatürliche Ereignisse geht. Ihre Kollegen aus dem Projekt lernte die Schauspielerin erst anlässlich der laufenden Pressetour persönlich kennen. Trotzdem sind sie schnell zu einer wichtigen Stütze für sie geworden. Gerade in dieser Phase als frischgebackene Mama weiß Hailee den Rückhalt aus dem Team durchaus zu schätzen. "Ich bekomme sehr viel Liebe und Unterstützung, die ich in dieser Zeit wirklich brauche, aber es ist das Unglaublichste überhaupt", schwärmte die Schauspielerin. Ihr Glück als Mutter fasste sie mit den Worten zusammen: "Ich fühle mich so, so sehr gesegnet."

Erst im Sommer hatte Hailee mit ihren Fans Muttermomente geteilt. In ihrem wöchentlichen Newsletter "Beau Society" gewährte sie private Einblicke in den Alltag mit Josh und der stetig wachsenden Harper. Die ersten Monate mit ihrer Tochter beschrieb sie dort als wunderschön, kräftezehrend und einzigartig zugleich. Vor allem die unscheinbaren Augenblicke im Alltag seien es, die für sie das Muttersein ausmachen. "Ich habe gelernt, dass Mutterschaft nicht so sehr aus den großen Momenten besteht, sondern vielmehr aus den kleinen, kostbaren", schilderte die Schauspielerin.

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Getty Images Hailee Steinfeld, Schauspielerin

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Instagram / haileesteinfeld Hailee Steinfeld und ihre Tochter

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