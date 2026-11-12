Hailee Steinfeld überrascht von süßer Seite des Mama-Seins

Vor einigen Monaten ist Hailee Steinfeld (29) erstmals Mama geworden. Seitdem genießt sie das Leben mit ihrer kleinen Tochter Harper in vollen Zügen. Jetzt reflektiert sie ihre Erfahrungen und verrät, welche Seiten ihres neuen Alltags sie am meisten überraschen. In der aktuellen Freitagsausgabe ihres Newsletters "Beau Society" beantwortete die Sängerin Fragen ihrer Fans. Dabei erklärte sie, dass sie durch die Mutterschaft nicht nur die bedingungslose Liebe zu ihrem Kind kennengelernt habe. Gleichzeitig lerne sie dadurch auch überraschend viel über sich selbst. "Ich dachte, Mutter zu werden, wäre diese transformative Erfahrung, bei der es darum geht, jemand anderen zu lieben, und das ist es zu 1000 Prozent. Aber womit ich nicht gerechnet habe, ist, wie viel sie mir über mich selbst beibringt", schrieb Hailee in dem Beitrag.

Harper habe nicht nur neuen Schwung in Hailees Alltag gebracht, sondern auch die Persönlichkeit der Schauspielerin verändert. "Sie hat mich geduldiger und präsenter gemacht und mir viel stärker bewusst gemacht, wie besonders die kleinen Dinge sind", schwärmte sie. Die Reise zu sich selbst sei für sie noch lange nicht abgeschlossen, wie sie weiter betonte: "Ich habe gelernt, wie viel es an mir selbst noch zu entdecken gibt." Hailee schwärmt immer gerne über ihre Tochter und welche Fortschritte die Kleine schon gemacht hat. Erst kürzlich erzählte sie in der Sendung "Live with Kelly and Mark", dass Harper mit ihren sechs Monaten inzwischen krabbelt und überall unterwegs ist. Laut Hailee sei Harper deshalb "ein Genie" und "ein schlaues Kerlchen".

Harper kam im April dieses Jahres auf die Welt. Ihre Eltern, Hailee und NFL-Star Josh Allen (30), sind seit Mai 2025 miteinander verheiratet. Die freudige Nachricht verkündete die "Sinners"-Darstellerin damals in ihrem Substack-Beitrag mit dem Titel "Special Delivery". "Unser kleines Mädchen ist da! Wir sind unglaublich dankbar und gesegnet und genießen diese ersten Momente. Vielen Dank für all die Liebe und die guten Wünsche", schrieb sie zur Geburt. Im Juli plauderte Josh gegenüber E! News aus, dass der Name Harper schon früh im Gespräch gewesen sei. Die Idee dazu sei von seiner Frau gekommen.

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Getty Images Hailee Steinfeld, Schauspielerin

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Getty Images Hailee Steinfeld beim Disney Entertainment Showcase auf der D23 Expo in Anaheim, 14. August 2026

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