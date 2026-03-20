Im Skandal: Regina Halmich zeigt Solidarität mit Collien

Regina Halmich (49) findet klare Worte für Collien Fernandes' (44) Ex-Partner Christian Ulmen (50): Die ehemalige Boxweltmeisterin unterstützt Collien Fernandes öffentlich, nachdem die Moderatorin auf Instagram berichtet hatte, dass in ihrem Namen falsche Nacktbilder und Sexvideos kursiert sein sollen. Im Gespräch mit RTL macht Regina in Baden-Baden, wo sie sich gerade auf die Spa-Awards vorbereitet, unmissverständlich klar, was sie von den Vorwürfen hält: "Wenn der Tatverdacht stimmt, wovon ich zu 100 Prozent ausgehe, dann muss ich sagen, dass das einfach nur widerlich und krank ist", erklärt die Sportlerin.

Zugleich richtet die 49-Jährige sehr persönliche Worte an Collien und zeigt großes Mitgefühl: "Wenn man feststellt, dass der größte Feind im eigenen Bett liegt, dann kann einen das ein Leben lang verfolgen. Ich wünsche Collien ganz viel Kraft, dies zu verarbeiten." Bereits am Donnerstag hatte Regina unter Colliens Instagram-Statement kommentiert: "Ich bin zutiefst erschüttert. Ich wünsche dir ganz viel Kraft und Stärke." Neben ihrer Unterstützung für die 44-Jährige betonte sie auch eine klare Forderung: "Es zeigt einmal mehr, Cyberkriminalität muss bestraft werden."

Collien soll bereits im November 2024 wegen gefälschter Profile Strafanzeige gegen Unbekannt gestellt haben. Wie Der Spiegel berichtete, wurden auf Onlineplattformen Profile in ihrem Namen angelegt, zudem soll pornografisches Material verschickt worden sein. Ende vergangenen Jahres erstattete die Moderatorin in Spanien Anzeige gegen Christian. Aus der eingereichten Anzeige geht laut Bericht hervor, dass sie seit etwa zehn Jahren Opfer eines "Identitätsdiebstahls über soziale Netzwerke" sei. Christians aktuelles Anwaltsteam kommentierte den Spiegel-Bericht laut Presseportal: "Die Berichterstattung ist nach summarischer Überprüfung aus mehreren Gründen rechtswidrig. Wir sind daher auch beauftragt, gegen den SPIEGEL rechtliche Schritte einzuleiten. Es handelt sich zum einen in großen Teilen um eine unzulässige Verdachtsberichterstattung. Zum anderen werden unwahre Tatsachen aufgrund einer einseitigen Schilderung verbreitet." Für Christian gilt die Unschuldsvermutung.

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Alexander Hassenstein/Getty Images, Imago Regina Hallmich und Collien Fernandes

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Getty Images Schauspieler Christian Ulmen mit seiner Frau Collien Ulmen-Fernandes

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