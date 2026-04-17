Regina Halmich enthüllt: Zwei Heiratsanträge im Leben

Zu ihrem 50. Geburtstag im November schenkt sich Regina Halmich (49) etwas ganz Besonderes – und damit auch ihren Fans: Die Box-Queen veröffentlicht ihre Biografie "Die Herrin der Ringe", in der sie so privat wie nie zuvor über ihr Leben spricht. "Das Buch ist ein Geschenk an mich selbst und für die vielen Fans und Wegbegleiter, die bis heute an meiner Seite sind", erklärt sie gegenüber Bild. Darin blickt die 49-Jährige auf ihren Weg an die Spitze zurück – mit allen Höhen und Tiefen, auch im persönlichen Bereich. "Es gibt noch so viele Anekdoten und Geschehnisse, die ich noch nie öffentlich erzählt habe. Mein 50. Geburtstag ist der perfekte Anlass dafür. Das Buch ist jedenfalls privat wie nie", so Regina.

In dem Werk thematisiert sie auch Dinge, über die sie lange geschwiegen hat. "In dem Buch erzähle ich vieles, was ich teilweise verdrängt habe. Wie schwer mein Weg war, mit welchen Rückschlägen ich zu kämpfen hatte, auch im privaten Bereich", sagt die Boxerin. Auch Sexismus im Sport ist ein Thema: "Natürlich wurde ich auch mit sexistischen Anfeindungen konfrontiert, das blieb nicht aus. Wie ich mich durchgesetzt habe, auch das ist Teil des Buches." Auf die bevorstehende 50 blickt sie dabei gelassen – sie lebe "frei, unbeschwert und selbstbestimmt" und fühle sich "nach wie vor jung". Ihr Fazit: "Ich habe jetzt die beste Zeit meines Lebens. Die 50 spielt keine große Rolle."

Gegenüber Bild ließ Regina auch eine Überraschung aus ihrem Privatleben fallen: Verheiratet war die Sportlerin nie – doch Heiratsanträge hat sie durchaus erhalten. "Es gab bis jetzt zwei Männer in meinem Leben, die mir einen Ring an den Finger gesteckt haben", verrät sie. Ob sich daran noch etwas ändert, lässt die Boxlegende mit einem Augenzwinkern offen: "Mein Motto: Ich schließe in meinem Leben nichts aus!" Regina Halmich, die zwischen 1994 und 2007 insgesamt 56 Profikämpfe bestritt und dabei 54 Mal siegreich war, hatte ihr Privatleben jahrzehntelang eisern aus der Öffentlichkeit herausgehalten.

Anzeige Anzeige

Instagram / reginahalmich Regina Halmich, ehemalige Boxweltmeisterin

Anzeige Anzeige

Getty Images Regina Halmich, Profiboxerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Regina Halmich, ehemalige Profi-Boxerin