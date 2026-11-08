Er kam ihr ganz nah: Regina Halmich packt über Stalker aus

Regina Halmich (49) wird von einem unheimlichen Verfolger heimgesucht. Die frühere Boxweltmeisterin wird nach eigenen Angaben seit anderthalb Jahren von einem Mann gestalkt, der ihr sogar bis ins Ausland folgt. Im Gespräch mit Bild schildert die Sportlerin, wie nah ihr der Stalker schon gekommen ist: Der Mann saß bereits mit ihr im selben Flugzeug und übernachtete im gleichen Hotel wie sie, was sie allerdings erst im Nachhinein erfuhr. Bemerkt hatte sie davon zunächst nichts. Regelmäßig bekommt Regina zudem Briefe, in denen er ihr seine Liebe gesteht. Inzwischen kennt sie seinen Namen und weiß, wie er aussieht. Davon lässt sich die Sportlerin jedoch nicht einschüchtern: "Ich gebe keinem Mann mehr den Raum, mein Leben und mich zu kontrollieren", stellt Regina klar.

Bei der Polizei hat Regina den Verfolger bislang nicht angezeigt, da das bloße Übernachten im selben Hotel und das Schicken von Liebesbriefen für ein Eingreifen der Behörden rechtlich schlicht nicht ausreichen. "Die Polizei greift erst ein, wenn etwas passiert", erklärt sie ernüchtert. Sich zu verstecken kommt für sie nicht in Frage, aber ganz ohne Sicherheitsvorkehrungen geht es dann doch nicht: Ihren aktuellen Aufenthaltsort teilt sie in den sozialen Netzwerken meist erst ein oder zwei Tage zeitversetzt. Offen über die Erlebnisse spricht Regina anlässlich ihrer Biografie "Die Herrin der Ringe: Mein harter Weg an die Weltspitze", die am 18. November erscheint – vier Tage vor ihrem 50. Geburtstag.

Es ist nicht das erste Mal, dass Regina von einem Stalker bedroht wird: Schon vor vielen Jahren machte ihr ein Verfolger das Leben schwer, der ihre Familie bedrohte und ihr beim Joggen mit einem Schäferhund auflauerte. Ihrem damaligen Partner drohte jener Mann sogar mit einer Bombe unter dessen Auto, bis Reginas Vater Anzeige erstattete und der Täter in der Psychiatrie landete. Ihr Liebesleben hält die frühere Profisportlerin heute konsequent aus der Öffentlichkeit heraus und lässt offen, ob es einen Partner an ihrer Seite gibt. Im Interview verrät sie lediglich: "Natürlich habe ich in meinem Leben schon Männer kennengelernt, die mir gezeigt haben, dass es das wert ist, zu lieben, und dass sich Liebe lohnt."

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Action Press / AEDT Regina Halmich, Boxerin

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Instagram / reginahalmich Regina Halmich, ehemalige Boxweltmeisterin

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