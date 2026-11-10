Mit 82 denkt Reinhold Messner noch lange nicht ans Aufhören

Reinhold Messner (82) zeigt sich beim Thema Lebensende erstaunlich entspannt. Mit 82 Jahren war die Bergsteigerlegende in der Freitagsausgabe der Talkshow "3nach9" zu Gast und sprach dort offen über das Älterwerden. Die Moderatorin wollte wissen, ob ihm sein Alter oder die sich rasant verändernde Welt mittlerweile Grenzen setzen. Reinhold zeigt sich daraufhin ziemlich gelassen. Er meint: "Das ist zum Teil richtig und ich lebe damit. Ich bin mit dem Altern mehr oder weniger einverstanden und bin auch mit dem Tod einverstanden ohne Bedauern." Angst habe er vor dem Tod keine, weswegen er auch noch lange nicht ans Aufhören denke. In diesem Jahr ist er jedoch erst mal auf Reisen, um vor Publikum über sein Leben als Bergsteiger zu reden. Seine Frau Diane steht ihm dabei stets zur Seite.

Dass das Älterwerden nicht immer leicht ist, verschweigt der Extremsportpionier dabei nicht. "Im Alter langsam zu verschwinden, was zum Alterungsprozess gehört, ist ein schwieriger Prozess. Und dank Diane kann ich immer noch gestalten", betonte er bei "3nach9". Dennoch geht der Lauf der Zeit nicht spurlos an ihm vorbei: Die Digitalisierung der Welt bewegt ihn schon, doch er überlässt das meistens seiner Frau. Ohne Diane wäre er "völlig verloren", wie er im Interview erzählt. Die Beziehung hat sein Leben aus seiner Sicht grundlegend verändert: "Diane hat mir ein neues Leben eröffnet in den letzten zehn Jahren."

Erst vor wenigen Wochen feierte Reinhold seinen 82. Geburtstag. Seinen Ehrentag verbrachte er damals in den Bergen Pakistans, wo er einst den Nanga Parbat bestiegen hatte. Begleitet wurde er unter anderem von seinem früheren Weggefährten Nazir Sabir und seinem langjährigen Freund Liver Khan. Doch auch seine Ehefrau rückte Reinhold an diesem besonderen Tag in den Mittelpunkt: Er richtete persönliche und dankbare Worte an Diane. "Danke an alle, die mich auf diesem Teil meines Lebensweges begleiten. Und danke, dass Diane an meiner Seite auf diesem letzten Abschnitt meines Lebensweges ist", schrieb er damals auf Instagram.

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Imago Reinhold Messner beim Medientermin zur Eröffnung des Reinhold Messner House am Helmjet in Sexten, 26.06.2025

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Instagram / reinholdmessner_official Diane und Reinhold Messner im August 2025

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