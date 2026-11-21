Für Robert Pattinson (40) wurde ein privater Filmabend plötzlich zu einem ganz besonderen Erlebnis. Der Schauspieler schaute sich am Montag gemeinsam mit seinem langjährigen Freund, Regisseur Robert Eggers (43), dessen neuen Horrorstreifen "Werwulf" an. Genau zu diesem Zeitpunkt ging die Nachricht um die Welt, dass Robert künftig als James Bond vor der Kamera stehen wird. Wie der Filmemacher gegenüber Variety berichtete, hatte er dem frisch gekürten 007-Darsteller seinen bislang unveröffentlichten Film vorgeführt. Die Geschichte führt ins England des 14. Jahrhunderts und dreht sich um Werwölfe. Besonders kurios ist die Besetzung des Gothichorrors: Mit Aaron Taylor-Johnson (36) gehört ausgerechnet ein Schauspieler zum Cast, der selbst lange als heißer Kandidat für die Bondrolle gehandelt wurde. Während Robert also seine Ernennung zum berühmtesten Geheimagenten der Filmgeschichte erlebte, flimmerte sein ehemaliger Mitbewerber über den Bildschirm.

Dass Robert trotz der aufregenden Neuigkeiten Gefallen an dem düsteren Film fand, bestätigte Robert Eggers mit einer eindeutigen Reaktion. "Oh, er hat ihn natürlich geliebt", schwärmte der Regisseur im Interview mit Variety. Die beiden kennen sich nicht nur privat, sondern haben auch beruflich bereits gemeinsame Erfahrungen gesammelt. Für "The Lighthouse" standen sie 2019 zusammen am Set. Dass sein Freund nun zum neuen 007 ernannt wurde, kam für Robert Eggers offenbar nicht unerwartet. Gegenüber IGN erzählte er, dass er dem Schauspieler am Morgen des Interviews bereits eine Nachricht geschickt habe. Der frischgebackene Bonddarsteller selbst konnte sein Glück dagegen kaum fassen. In einem von Variety veröffentlichten Statement bezeichnete er die Besetzung als "eine Ehre meines Lebens". Anschließend erklärte er begeistert: "Zu sagen, diese Rolle sei ein wahr gewordener Traum, ist eine Untertreibung. Ich könnte mich über diese Partnerschaft und die bevorstehende Arbeit mit diesem fantastischen Team nicht mehr freuen."

Hinter Robert liegt offenbar ein intensives Auswahlverfahren. Erst am Sonntag erhielt der Brite die Zusage für die begehrte Agentenrolle. Dabei hatte es zunächst gar nicht danach ausgesehen, dass er zu den aussichtsreichsten Bewerbern gehören würde. Robert rückte erst vergleichsweise spät in den engeren Kandidatenkreis auf. Dort musste er sich unter anderem gegen Jack Lowden (36), Callum Turner (36), Josh O'Connor (36) und Nicholas Hoult (36) behaupten. Bei den Castings ging es nicht allein um schauspielerisches Talent: Die Verantwortlichen wollten auch sehen, wie die Anwärter anspruchsvolle Actionszenen bewältigen, Dialoge präsentieren und auf der Leinwand wirken. Maßgeblichen Einfluss auf die endgültige Besetzung soll Regisseur Denis Villeneuve (59) gehabt haben, mit dem Robert bereits für "Dune: Part 3" zusammenarbeitete. Bis zu seinem ersten Einsatz als Geheimagent könnte es nun relativ schnell gehen. Wie The Telegraph berichtet, ist ein Drehstart im kommenden Sommer möglich.

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Getty Images Robert Pattinson besucht die Vorführung von "Primetime" bei den Filmfestspielen von Venedig 2026

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Getty Images Robert Eggers bei der "Nosferatu"-Weltpremiere in Berlin, Dezember 2024

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