Robert Eggers wollte "Nosferatu" schon als Kind verfilmen

Darauf haben deutsche Horror-Fans lange gewartet: Ab dem 2. Januar ist "Nosferatu" auch endlich hierzulande in den Kinos. Die Neuverfilmung des Stummfilmklassikers von Friedrich Wilhelm Murnau feierte bereits vor einigen Wochen ihre Weltpremiere in Berlin, war bisher aber nur in Übersee zu sehen. Für Regisseur Robert Eggers (41) handelt es sich hierbei um ein ganz besonderes Projekt: Er verliebte sich schon als Kind in die Schauergeschichte, die auf dem Vampir-Klassiker "Dracula" basiert. Das plauderte Filmproduzent Chris Columbus (66) am roten Teppich gegenüber Promiflash aus: "Ich denke, das ist Robert Eggers bester Film! Er trägt das in sich, seit er neun Jahre alt ist. Es ist sein persönlichster Film." Für den Filmemacher selbst ist es auch deshalb eine besondere Ehre, sein Werk ausgerechnet in der deutschen Hauptstadt präsentieren zu dürfen: "Es ist wundervoll. Es ist eine Ehre, in Berlin zu sein, wo Murnaus Film 1922 seine Premiere hatte."

Um die Geschichte so authentisch wie möglich zu gestalten, ließ Robert sich auch einiges einfallen. Schon die Vorbereitung war für ihn ein wichtiger Teil, denn es brauchte jede Menge Hintergrundwissen. "Ich habe eine Novelle geschrieben, als ich das Drehbuch entwickelt habe, was mir geholfen hat, die Charaktere hervorkommen zu lassen und interessantere Hintergrundgeschichten zu machen", erklärte der 41-Jährige. Der große Unterschied zum Original sei aber zum einen die Verlagerung der Hauptfigur auf Lily-Rose Depps (25) Charakter Ellen Hutter. Zum anderen basiere der Vampir Graf Orlok, gespielt von Bill Skarsgård (34), mehr auf Vampiren aus der Folklore, wodurch er wesentlich düsterer sei.

Nach nur wenigen Wochen durfte "Nosferatu" sich schon über jede Menge positiver Kritiken freuen. Das Gruselspektakel wird von vielen Seiten als heißer Kandidat für die kommenden Oscars gehandelt. Auch Steven Gätjen (52), Deutschlands Mann am Oscar-Red-Carpet, ist überzeugt, dass der Film große Chancen hat. "Ich bin mir ganz sicher, dass Robert Eggers eine Nominierung bekommt. Ich bin mir auch ganz sicher, dass der Film als bester Film mit neun anderen nominiert wird", meinte der Hollywood-Experte zu Promiflash. Aber auch Bill, Lily-Rose und Co-Star Willem Dafoe (69) rechne er große Chancen aus.

Getty Images Chris Columbus, Regisseur, 2021

Getty Images Steven Gätjen im April 2024

