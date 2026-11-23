Melissa Hofman zieht nach einem heftigen Streit mit Anna Miltina im Camp von Das große Promi-Büßen unter Tränen die Reißleine – zumindest vorerst. In der Realityshow zieht sie sich von der Gruppe zurück und denkt sogar darüber nach, das Format vorzeitig zu verlassen. Auslöser der Eskalation ist eine Pilzinfektion im Camp. Melissa erfährt, dass Anna die anderen Frauen mit Scheidenpilz angesteckt haben soll. Pikant dabei: Anna soll ihre Erkrankung ganze vier Tage lang verschwiegen haben. Erst als Nadja Großmann das heikle Thema zur Sprache bringt, erfahren die übrigen Teilnehmer davon. Nachdem mehrere Mitstreiter Melissa aufgefangen haben, stellt sie ihren weiteren Verbleib im Camp offen infrage. "Ich gucke, wie der Tag läuft, wenn mir das zu blöd wird, dann will ich nach Hause", kündigt Melissa in der Sendung an. Ob sie das Camp wirklich vorzeitig verlässt, zeigt sich allerdings erst in den kommenden Folgen.

Während des lautstarken Wortgefechts weist Anna die Vorwürfe zurück und geht ihrerseits zum Angriff über. Sie wirft Melissa vor, ebenfalls nichts über eine Infektion gesagt zu haben. Außerdem bringt Anna die Möglichkeit ins Spiel, dass sie sich den Pilz bei Melissa eingefangen haben könnte. Das will der Realitystar nicht auf sich sitzen lassen. Sie erklärt, erst unmittelbar zuvor beim Toilettengang bemerkt zu haben, dass sie selbst betroffen ist. "Du kannst mich als fake bezeichnen, aber du kannst mich hier nicht infizieren mit einem scheiß Pilz", stellt Melissa bei "Das große Promi-Büßen" wütend klar. Doch damit ist der Tiefpunkt noch nicht erreicht. Anna legt mit einer Bemerkung nach, die den Streit weiter anheizt. "Wer weiß, mit wem du hier rumgef*ckt hast?", schleudert Anna ihrer Kontrahentin entgegen. Melissa reagiert fassungslos auf diese Bemerkung und setzt eine klare Grenze: "So einen Satz sagst du hier nicht noch einmal zu mir! Dreck, du." Eine sachliche Klärung rückt damit zunächst in weite Ferne.

Nach der Auseinandersetzung sucht Melissa Abstand zu Anna und bricht in Tränen aus. Als Erste ist Sahel zur Stelle: Sie nimmt die Weinende in den Arm und rät ihr, sich in Ruhe mit Anna auszusprechen. Zugleich rät sie Melissa, später noch einmal in Ruhe das Gespräch mit Anna zu suchen. Zu einem klärenden Gespräch kommt es vorerst allerdings nicht. Anna blockt einen direkten Austausch ab und bespricht den Konflikt stattdessen mit Raffaela Raab. Während sich die Situation zwischen den beiden Frauen damit weiter festfährt, erhält Melissa im Camp zusätzlichen Rückhalt. Als sie emotional zusammenbricht, stehen ihr auch Aleks Petrovic, Cosimo Citiolo (44) und Georgina Fleur (36) zur Seite. Die Mitstreiter hören ihr zu und versuchen, sie nach dem aufreibenden Streit aufzufangen. Trotz dieses Rückhalts aus der Gruppe lässt Melissa der Gedanke an einen Abschied nicht los.

Die fünfte Staffel "Das große Promi-Büßen" ist seit dem 26. Oktober 2026 auf Joyn verfügbar. Ab Dienstag, 24. November, ist das #PromiBüßen ebenfalls erstmals um 22:10 Uhr in SAT.1 zu sehen.

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Joyn Melissa Hofman bei "Das große Promi-Büßen"

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Joyn Anna Miltina bei "Das große Promi-Büßen"

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