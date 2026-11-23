Hinter den ständigen Späßen von Cosimo Citiolo (44) steckt weit mehr, als viele Zuschauer vermuten. In der Runde der Schande bei Das große Promi-Büßen zeigte sich der Reality-TV-Star im Gespräch mit Moderatorin Olivia Jones (57) von einer ungewohnt ernsten und verletzlichen Seite. Denn seine Rolle als Clown und die häufigen Nacktauftritte im Fernsehen haben einen ernsten Hintergrund: "Mein Ziel ist es, Menschen, die krank oder depressiv sind, zum Lachen zu bringen. Mein Vater ist seit 20 Jahren schwer depressiv. Wenn er mich sieht, dann lacht er immer." Mit seinem Humor will der Entertainer aber auch seiner Frau Nathalie Gaus (36) Kraft geben. Sie ist an Hautkrebs erkrankt. Cosimo deutet auf ein Abbild seiner Frau auf seinem Oberarm und betont sichtlich mitgenommen: "Ich habe mein Tattoo nicht einfach so gemacht zum Angeben, sondern weil ich meine Frau wirklich liebe. Ich habe geschworen: Wenn sie an Hautkrebs stirbt, dann sterbe ich auch."

Für beide möchte Cosimo stark bleiben und sie zum Lachen bringen. Doch das ist nicht der einzige Grund für Cosimos Clownshow in diversen Formaten. Den Checker vom Neckar plagen große Existenzängste. Vor allem die Coronazeit und seine Insolvenz hätten ihm schwer zugesetzt. "Das hat mich damals kaputt gemacht. Ich habe die ganzen Jobs im Reality angenommen wegen meiner Insolvenz. Ich will nicht arm werden", gab er offen zu. Olivia konfrontierte ihren Gast mit Szenen aus früheren Formaten, in denen er blankzog oder ausrastete. Bei Promis unter Palmen war er gegenüber Yvonne Woelke (47) laut und ausfallend geworden. "Wenn ich sauer bin, dann brennt alles. Das ist ein Schutzmechanismus, damit man mich nicht kleinmachen kann", verteidigte Cosimo seine heftigen Reaktionen. Mit seinem wahren Ich habe dieses Verhalten nichts zu tun.

Als das Gespräch auf seine Frau Nathalie kam, konnte der Musiker seine Tränen nicht länger zurückhalten. Weinend stand er auf und wollte die Runde verlassen. Olivia hielt ihn jedoch zurück und führte ihm vor Augen: "Ich weiß doch, wo das alles herkommt. Du wolltest immer lustig sein. Für deinen Vater und jetzt für deine Frau." Cosimo ließ sich von der Moderatorin trösten. "Deswegen brauche ich mein Lachen. Wenn ich mein Lachen verliere, kann ich nicht für meine Frau und Familie da sein", schluchzte Cosimo. Die Dragqueen versicherte ihm, dass er auch weinen dürfe, lobte seine Offenheit und schloss ihn in die Arme: "Du kannst stolz auf deine Runde der Schande sein."

Die emotionale Runde der Schande ging auch an den anderen Teilnehmern nicht spurlos vorbei. Georgina Fleur (36) erklärte, dass Cosimo für sie bereits gewonnen habe. Auch Sahel zeigte sich gerührt: "Er ist ein richtig toller Mensch. Ich liebe Cosimo einfach." Sie applaudierten ihm anerkennend. Zum Abschluss kündigte Cosimo an, an seinem Verhalten arbeiten zu wollen – zumindest teilweise. "Ein paar Sachen werden sich nicht an mir ändern, wie zum Beispiel das Nacktsein. Natürlich werde ich es nicht mehr vorm Haus oder so machen, wo andere das nicht sehen dürfen. Dann muss ich das halt für mich machen", meinte der frühere DSDS-Kandidat im Einzelinterview.

Die fünfte Staffel "Das große Promi-Büßen" ist seit dem 26. Oktober 2026 auf Joyn verfügbar. Ab Dienstag, 24. November, ist das #PromiBüßen ebenfalls erstmals um 22:10 Uhr in SAT.1 zu sehen.

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Joyn Cosimo Citiolo, "Das große Promi-Büßen"

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IMAGO / STAR-MEDIA Cosimo Citiolo und seine Frau Nathalie Gaus, Dezember 2025

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Joyn Cosimo Citiolo, "Das große Promi-Büßen"