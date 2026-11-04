"Wetten, dass..?"-Absage: Bill Kaulitz stichelt gegen Thomas

Thomas Gottschalk (76) und seine Ehefrau Karina Gottschalk werden bei der großen Wetten, dass..?-Premiere von Bill Kaulitz (37) und Tom Kaulitz (37) nicht vor dem Fernseher sitzen. Der Grund: Das Paar ist am 5. Dezember bereits mit Freunden verabredet. Im Podcast "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood" machen sich die Zwillinge über diese Absage mit spöttischem Humor lustig. Tom kündigt seinem Bruder die Neuigkeit zunächst vorsichtig an und spricht von "schlechten Nachrichten". Dann kommentiert der Musiker trocken: "Es muss ja auch jemanden geben, der es nicht guckt." Bill reagiert noch schonungsloser auf die Abendplanung des langjährigen Moderators und seiner Frau. Er findet es "super ungünstig, dass man schon eineinhalb Monate vorher weiß, dass man verabredet ist".

Grund für die Reaktion der Brüder war ein Interview, das Karina der Münchner Abendzeitung gegeben hat. Auf die Frage, ob sie und Thomas die Ausgabe anschauen werden, antwortet sie klipp und klar: "Nein, wir schauen es nicht. Wir sind nicht zu Hause, sondern mit Freunden unterwegs." Thomas äußert kein Urteil über seine Nachfolger. Gegenüber der Münchner Abendzeitung erklärt der Entertainer lediglich: "Das Schicksal von 'Wetten, dass..?' liegt in den Händen des Publikums." Dieses kann sich am 5. Dezember selbst ein Bild von der Show machen: Das ZDF überträgt die Premiere der Kaulitz-Brüder ab 20:15 Uhr live aus Halle (Saale). Das Interesse ist schon im Vorfeld gewaltig. Rund 288.000 Ticketanfragen gingen beim Sender ein.

Für Thomas selbst ist die Sendung eng mit seiner jahrzehntelangen Fernsehkarriere verbunden. 1987 übernahm er "Wetten, dass..?" von Erfinder Frank Elstner (84) und wurde das Aushängeschild des Formats. Erst im November 2023 verabschiedete sich der Moderator mit seiner letzten Ausgabe als Gastgeber. Diesen TV-Abschied verfolgten 12,13 Millionen Menschen. Ob das Publikum den beiden als neue Gastgeber folgt, zeigt sich bei ihrer Livepremiere. Nicht nur die Reaktion von Thomas und Karina hatte vor der Premiere für Gesprächsstoff gesorgt. Schon in der vergangenen Woche hatte Frank klargestellt, dass er die Entscheidung für Bill und Tom keineswegs uneingeschränkt unterstützt hatte.

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ZDF / Ariel Oscar Greith Bill und Tom Kaulitz, "Wetten, dass..?"-Moderatoren

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Getty Images Karina Mroß und Thomas Gottschalk, Bambi-Verleihung 2025

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