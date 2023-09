Ein Jahr nach Tod: Anne Heche ist letztes Mal im TV zu sehen

Anne Heche (✝53) wird gebührend verabschiedet. Die Schauspielerin war im vergangenen Jahr auf furchtbare Weise ums Leben gekommen. Nach einem schlimmen Autounfall war die Ex von Ellen DeGeneres (65) im Krankenhaus verstorben. Fans, Freunde und Wegbegleiter zollten ihr anschließend Tribute. Nun steht ein Jahr nach dem Tod der US-Amerikanerin ein weiterer Abschied an: Die letzten aufgezeichneten Folgen von Annes Serie werden im TV ausgestrahlt!

Wie TVLine berichtet, wird Anne am Wochenende ein letztes Mal in der Serie "All Rise" als Anwältin Corrine Cuthbert zu sehen sein. Die Gerichtsserie kehre am Samstag auf dem Sender OWN zurück. In der finalen Episode soll am Ende ein kurzer Tribut an Anne gezeigt werden, der lautet: "In Erinnerung an Anne Heche. Unsere Freundin und wunderbare Künstlerin. Du wirst vermisst" Vor ihrem Tod waren erst wenige Folgen der Produktion mit Anne ausgestrahlt worden.

Der Abschied im TV kommt kurz nach Annes erstem Todestag. Am 11. August meldeten sich zahlreiche Freunde der Schauspielerin mit trauernden Worten. "Es ist kein Jahrestag, den ich feiern möchte, aber es ist eine Gelegenheit, ihr Leben und ihren Einfluss auf die Welt, ihre Branche und das Leben der Menschen, die sie liebten, zu beleuchten", erklärte eine Freundin damals.

Getty Images Anne Heche im Januar 2018

Getty Images Anne Heche, April 2021

Getty Images Anne Heche bei einer Buchvorstellung 2021

